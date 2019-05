20 miljoen voor infrastructuur jeugdhulpvoorzieningen

In de jeugdhulpsector komen 66 voorzieningen in aanmerking om 20 miljoen euro te verdelen voor de aanpassing van hun infrastructuur. Vlaams minister Jo Vandeurzen deed afgelopen zomer een oproep, om de gebouwen zo in te richten dat ze agressie tegengaan.

Een jury bekijkt welke van de 66 voorzieningen in aanmerking komen voor budget. Het gaat om instellingen uit de sector van personen met een handicap, uit de geestelijke gezondheidszorg en uit de bijzondere jeugdzorg. Het geld kunnen ze gebruiken voor de inrichting van de buitenomgeving, zodat jongeren tot rust kunnen komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een moestuin, een sportveld, een speeltuin of een fitness. Het kan ook worden gebruikt om kamers of de gemeenschappelijke ruimte in te richten. Technologie zoals camera's komt eveneens in aanmerking, net als de inrichting van ruimten in functie van preventie van agressie of vrijheidsbeperking. 'Moderne en kwaliteitsvolle infrastructuur, die is aangepast voor een goede ondersteuning, is van groot belang voor zowel de jongeren als de mensen die met deze jongeren aan de slag gaan', zegt Jo Vandeurzen.