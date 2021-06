Vorig jaar zijn 1867 aanwervingen bij de Brusselse gemeenten en OCMW's geschorst omwille van overtredingen van de taalwetgeving. Dat concludeert N-VA uit het jaarverslag van de Brusselse vicegouverneur.

Na zo'n schorsingsbeslissing is het aan de Brusselse regering om de aanwerving te vernietigen. 'Dit gebeurt evenwel nooit, laat staan dat het rapport van de vicegouverneur wordt besproken binnen de regering', meldt Brusselse parlementslid Cieltje Van Achter. 'Taaldiscriminatie krijgt geen enkele aandacht van deze regering, die nochtans de mond vol heeft van de bestrijding van discriminatie.' N-VA wil nu dat het jaarverslag op de ministerraad komt.

'Helpende hand geweigerd'

'We stellen overigens vast dat de meerderheid van de Brusselse openbare besturen bewust weigert om inspanningen te leveren om iets aan die gebrekkige tweetalige dienstverlening te doen', zegt Vlaams parlementslid Annabel Tavernier. 'Het Huis van het Nederlands beschikt over een aanbod voor de Brusselse gemeenten om de kennis van het Nederlands bij hun personeel te verbeteren. Maar uit cijfers die ik recent opvroeg bij Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) blijkt dat slechts vijf van de negentien Brusselse gemeentebesturen sinds 2015 een beroep hebben gedaan op dat aanbod. Vlaanderen reikt de Brusselse gemeenten een helpende hand, maar de gemeenten moeten zelf wel willen.'

