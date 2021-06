In 2020 stonden in Vlaanderen 169.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, vooral alleenstaanden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag. Eén op de drie kandidaten wil in de provincie Antwerpen wonen.

Momenteel verblijven 159.217 mensen in een sociale woning in Vlaanderen, maar er staan dus nog meer kandidaten op de wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). In 2020 waren dat er 169.000 - een stijging van 10 procent tegenover 2019.

'Dat komt omdat de inkomensvoorwaarden minder streng zijn gemaakt en dus meer mensen recht hebben op een sociale woning', legt Diependaele uit. Gemiddeld staan kandidaat-huurders 3,5 tot 4 jaar op een wachtlijst.

De minister wil wel streng controleren op wie de sociale woningen mag betrekken. 'Fraudeurs moeten ertussenuit. Wie een eigendom in het buitenland heeft, vliegt eruit', klinkt het fors. Diependaele verbindt ook het argument 'integratie' aan een sociale woning: zo eist hij dat de kandidaat-huurders 'op een behoorlijk niveau Nederlands spreken'. Werkloze huurders moeten ook ingeschreven zijn bij de VDAB.

Sinds 2017 worden er geen huurcontracten van onbepaalde duur meer gegeven: nu loopt een contract voor negen jaar. 'Een sociale woning mag geen win for life zijn', aldus Diependaele.

