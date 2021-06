In 2020 stonden in Vlaanderen 169.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, vooral alleenstaanden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag. Eén op de drie kandidaten wil in de provincie Antwerpen wonen.

Momenteel verblijven 159.217 mensen in een sociale woning in Vlaanderen, maar er staan dus nog meer kandidaten op de wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). In 2020 waren dat er 169.000 - een stijging van 10 procent tegenover 2019.

'Dat komt omdat de inkomensvoorwaarden minder streng zijn gemaakt en dus meer mensen recht hebben op een sociale woning', legt Diependaele uit. Gemiddeld staan kandidaat-huurders 3,5 tot 4 jaar op een wachtlijst.

De minister wil wel streng controleren op wie de sociale woningen mag betrekken. 'Fraudeurs moeten ertussenuit. Wie een eigendom in het buitenland heeft, vliegt eruit', klinkt het fors. Diependaele verbindt ook het argument 'integratie' aan een sociale woning: zo eist hij dat de kandidaat-huurders 'op een behoorlijk niveau Nederlands spreken'. Werkloze huurders moeten ook ingeschreven zijn bij de VDAB.

Sinds 2017 worden er geen huurcontracten van onbepaalde duur meer gegeven: nu loopt een contract voor negen jaar. 'Een sociale woning mag geen win for life zijn', aldus Diependaele.

'Asociaal'

'Matthias Diependaele faalt als minister van Wonen'. Dat is het harde verdict van oppositiepartij Groen als reactie op de aangroeiende wachtlijsten voor sociale woningen in Vlaanderen. 'Ondanks de investeringen van de voorbije jaren stijgt het aantal Vlamingen dat jarenlang op een sociale woning moet wachten tot ongekende hoogten. Terwijl deze mensen jarenlang wachten, komen ze vaak in armoede terecht', zegt Groen-parlementslid An Moerenhout.

Volgens Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) slaagt Diependaele er niet in het tij te keren. Moerenhout vindt dat de regering de mensen op de wachtlijst beter moet ondersteunen. 'Vandaag ondersteunt de minister de Vlamingen op een wachtlijst pas na vier jaar met een huurpremie. Dat is veel te laat. Het is opvallend dat steeds meer steden niet meer wachten op de minister en zelf maatregelen te nemen'.

De Groen-politica roept ook op de stop op de bouw van sociale woningen ongedaan te maken. 'Vandaag ligt er een decreet voor waarin de minister steden en gemeenten wil verplichten niet meer dan 15 procent sociale woningen op hun grondgebied te bouwen. Dat is asociaal en onaanvaardbaar', meent Moerenhout. 'Met bijna 170.000 Vlamingen op de wachtlijst moet de minister alles op alles zetten om de bouw van sociale woningen aan te moedigen in plaats van te verbieden. Deze maatregel is een minister van wonen onwaardig.'

