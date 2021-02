De federale regering maakt 162,8 miljoen euro vrij voor spoorwegbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS. Het geld dient als bijkomende compensatie voor de impact van de coronapandemie op hun financiële situatie.

De NMBS en Infrabel verzekeren sinds het begin van de coronapandemie een maximaal treinaanbod, terwijl - zeker in periodes van verplicht telewerk - minder mensen de trein nemen. Om te vermijden dat de financiële impact daarvan de dienstverlening in het gedrang zou brengen, compenseert de federale regering de verliezen.

Afgelopen najaar kregen de NMBS en Infrabel al eens 310 miljoen euro. Nu doet de federale regering daar 162,8 miljoen euro bij, waarvan 148 miljoen voor de NMBS. De ministerraad keurde dat voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet vrijdag goed.

'Veel Belgen konden de afgelopen maanden gebruikmaken van een maximaal treinaanbod. Mensen in essentiële beroepen om naar het werk te gaan, anderen voor sociaal contact of om elders te wandelen in de natuur', zegt Gilkinet, die de medewerkers van beide bedrijven bedankt. 'Zij slaagden erin om de trein te laten rijden in deze uitzonderlijke omstandigheden.'

De nieuwe steun dekt de gevolgen van de pandemie voor eind 2020 en het eerste kwartaal van 2021. In april volgt er een nieuwe monitoring van de financiële situatie bij NMBS en Infrabel.

