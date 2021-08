Vandaag zijn er 16 Belgen geëvacueerd uit Afghanistan met een Nederlandse vlucht. Ook andere Europese landen hebben mensen uit Kaboel geëvacueerd.

Nederland heeft zestien mensen met de Belgische nationaliteit geëvacueerd uit Kaboel. De Belgen zitten samen met 35 Nederlanders, twee Duitsers en twee Britten aan boord van een transportvliegtuig dat woensdagmiddag is vertrokken uit de Afghaanse hoofdstad, maakt de Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld bekend.

Het toestel, een C-17, is onderweg naar de Georgische hoofdstad Tbilisi. Eerder kon ook Frankrijk al een Belg evacueren uit Kaboel. Dat gebeurde gisteren/dinsdag al. Ook de Belgische regering heeft intussen vrachtvliegtuigen naar de regio gestuurd.

Twee C-130's van Defensie zullen naar verwachting vrijdagochtend kunnen landen in de Afghaanse hoofdstad. België wil Belgen en hun gezinsleden maar ook Afghaanse medewerkers zoals tolken en fixers en vrouwenrechtenactivisten weghalen uit het land, dat na een blitzoffensief door de radicaalislamitische taliban is overgenomen. Hoeveel mensen er precies geëvacueerd moeten worden naar ons land, is vooralsnog niet duidelijk.

Eerder is één iemand met de Belgische nationaliteit dinsdag al geëvacueerd uit Afghanistan. Dat verneemt persagentschap Belga. De persoon in kwestie kon mee met een Franse vlucht uit Kaboel.

Frankrijk kon de voorbije dagen al tientallen mensen evacueren uit Afghanistan. De Belg zat mogelijk aan boord van een vlucht met een veertigtal mensen die dinsdagochtend landde in de Verenigde Arabische Emiraten. De passagiers konden van daaruit doorreizen naar Parijs. Op die vlucht zaten naast Fransen ook een onbekend aantal burgers van partnerlanden, maakte het Franse ministerie van Defensie dinsdag bekend.

Duitsland en Frankrijk

Daarmee is het gelukt een groot deel van de Fransen en Afghanen te evacueren die voor de militant islamistische taliban naar de Franse ambassade waren gevlucht. Een eerste groep van 41 Fransen en onderdanen van andere landen waren dinsdagmiddag in Parijs geland. Afghanen die in het kader van de huidige operatie voor langere tijd in Frankrijk willen blijven, krijgen hulp bij het aanvragen van asiel en het bekomen van een verblijfsvergunning, verzekerde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uit Kaboel vertrok woensdag ook een vliegtuig van het Duitse leger met ongeveer 180 Duitsers en lokale medewerkers aan boord, deelde het Duitse ministerie van Defensie in Berlijn mee. Daarmee zijn in totaal 400 mensen in veiligheid gebracht, meldde het ministerie op Twitter.

Voor woensdag zijn vier evacuatievuchten naar Oezbekistan gepland, vanwaar de mensen met Lufthansa naar Duitsland gevlogen worden. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, liet woensdag op Twitter weten dat de eerste Nederlanders geëvacueerd waren uit de Afghaanse hoofdstad en onderweg waren naar Nederland. Om hoeveel Nederlanders het gaat, is niet bekend. Ook andere details kon het ministerie nog niet geven. 'Maar het is maar een eerste stap, er moeten nog veel en veel meer mensen worden geëvacueerd', aldus Kaag. Een concreet aantal wilde de Nederlandse minister niet noemen.

Nederland heeft zestien mensen met de Belgische nationaliteit geëvacueerd uit Kaboel. De Belgen zitten samen met 35 Nederlanders, twee Duitsers en twee Britten aan boord van een transportvliegtuig dat woensdagmiddag is vertrokken uit de Afghaanse hoofdstad, maakt de Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld bekend.Het toestel, een C-17, is onderweg naar de Georgische hoofdstad Tbilisi. Eerder kon ook Frankrijk al een Belg evacueren uit Kaboel. Dat gebeurde gisteren/dinsdag al. Ook de Belgische regering heeft intussen vrachtvliegtuigen naar de regio gestuurd. Twee C-130's van Defensie zullen naar verwachting vrijdagochtend kunnen landen in de Afghaanse hoofdstad. België wil Belgen en hun gezinsleden maar ook Afghaanse medewerkers zoals tolken en fixers en vrouwenrechtenactivisten weghalen uit het land, dat na een blitzoffensief door de radicaalislamitische taliban is overgenomen. Hoeveel mensen er precies geëvacueerd moeten worden naar ons land, is vooralsnog niet duidelijk. Eerder is één iemand met de Belgische nationaliteit dinsdag al geëvacueerd uit Afghanistan. Dat verneemt persagentschap Belga. De persoon in kwestie kon mee met een Franse vlucht uit Kaboel.Frankrijk kon de voorbije dagen al tientallen mensen evacueren uit Afghanistan. De Belg zat mogelijk aan boord van een vlucht met een veertigtal mensen die dinsdagochtend landde in de Verenigde Arabische Emiraten. De passagiers konden van daaruit doorreizen naar Parijs. Op die vlucht zaten naast Fransen ook een onbekend aantal burgers van partnerlanden, maakte het Franse ministerie van Defensie dinsdag bekend.Duitsland en FrankrijkDaarmee is het gelukt een groot deel van de Fransen en Afghanen te evacueren die voor de militant islamistische taliban naar de Franse ambassade waren gevlucht. Een eerste groep van 41 Fransen en onderdanen van andere landen waren dinsdagmiddag in Parijs geland. Afghanen die in het kader van de huidige operatie voor langere tijd in Frankrijk willen blijven, krijgen hulp bij het aanvragen van asiel en het bekomen van een verblijfsvergunning, verzekerde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Uit Kaboel vertrok woensdag ook een vliegtuig van het Duitse leger met ongeveer 180 Duitsers en lokale medewerkers aan boord, deelde het Duitse ministerie van Defensie in Berlijn mee. Daarmee zijn in totaal 400 mensen in veiligheid gebracht, meldde het ministerie op Twitter. Voor woensdag zijn vier evacuatievuchten naar Oezbekistan gepland, vanwaar de mensen met Lufthansa naar Duitsland gevlogen worden. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, liet woensdag op Twitter weten dat de eerste Nederlanders geëvacueerd waren uit de Afghaanse hoofdstad en onderweg waren naar Nederland. Om hoeveel Nederlanders het gaat, is niet bekend. Ook andere details kon het ministerie nog niet geven. 'Maar het is maar een eerste stap, er moeten nog veel en veel meer mensen worden geëvacueerd', aldus Kaag. Een concreet aantal wilde de Nederlandse minister niet noemen.