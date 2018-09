150 miljard gezocht: premier Michel stelt investeringsrapport voor ons land voor

Om het investeringsniveau in ons land op te krikken, zijn er tegen 2030 voor ongeveer 150 miljard euro aan investeringen nodig. Dat staat in het eindverslag van het Strategisch Comité, dat premier Charles Michel in het leven riep om een nationale investeringsstrategie uit te werken. Het moet volgens de premier helpen van ons land een 'nieuw Eldorado' te maken 'dat aantrekkelijk is voor investeerders.

De premier zette twee jaar geleden zijn schouders onder het initiatief om paal en perk te stellen aan de onderinvesteringen in ons land. Een Strategisch Comité stelde dinsdag in Tervuren, tijdens een groots opgezet evenement met een pak hoge gasten, zijn eindverslag voor.

In het pact worden voor 150 miljard euro aan belangrijke investeringen naar voren geschoven, waarvan 45 procent voor rekening van de overheid. Ze situeren zich op het domein van de digitalisering, cyberveiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, energie en mobiliteit. Die injectie zou de economie jaarlijks met 1,5 tot 2 procent doen groeien tot 2030. Anders gezegd: zonder de investeringen zou tegen 2030 50 miljard euro minder welvaart worden gerealiseerd.

Voorzitter Michel Delbaere benadrukt het belang dat iedereen mee in bad kruipt. Dat gaat zowel over de verschillende overheden in ons land, als de ondernemingswereld, universiteiten en de civiele samenleving. 'Zonder samenwerking heeft het geen kans op slagen', aldus Delbaere.