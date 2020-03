Voor de dreigende tekorten aan mondmaskers lijkt een voorlopige oplossing in zicht. Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zijn 15 miljoen maskers op weg naar ons land.

De maskers zullen donderdag of vrijdag arriveren, schrijft De Tijd woensdag.

Een eerste levering gaat om 5 miljoen chirurgische mondmaskers. Dat zijn de maskers die zorgverstrekkers dragen die zelf niet in contact komen met coronapatiënten. Bij een tweede levering gaat het om 9 miljoen chirurgische mondmaskers en een miljoen FFP2-maskers. Die laatste bieden een betere bescherming en worden gebruikt voor zorg­personeel dat in contact komt met coronapatiënten.

De leveringen komen boven op de schenking van Jack Ma, de oprichter van de Chinese internetgigant Alibaba. Hij heeft ons land 500.000 chirurgische mondmaskers geschonken. Met de levering moeten de ziekenhuizen tot enkele weken verder kunnen.

De maskers zullen donderdag of vrijdag arriveren, schrijft De Tijd woensdag.Een eerste levering gaat om 5 miljoen chirurgische mondmaskers. Dat zijn de maskers die zorgverstrekkers dragen die zelf niet in contact komen met coronapatiënten. Bij een tweede levering gaat het om 9 miljoen chirurgische mondmaskers en een miljoen FFP2-maskers. Die laatste bieden een betere bescherming en worden gebruikt voor zorg­personeel dat in contact komt met coronapatiënten. De leveringen komen boven op de schenking van Jack Ma, de oprichter van de Chinese internetgigant Alibaba. Hij heeft ons land 500.000 chirurgische mondmaskers geschonken. Met de levering moeten de ziekenhuizen tot enkele weken verder kunnen.