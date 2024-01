15.023 haltes van De Lijn ontoegankelijk voor mensen met beperking

15.023 bushaltes van De Lijn zijn ontoegankelijk voor mensen met een beperking. Dat is meer dan de helft. De cijfers blijken uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een vraag van Els Ampe (Voor U).

4014 haltes zijn wél toegankelijk voor mensen met een motorische beperking en 8998 haltes zijn toegankelijk voor mensen met een motorische beperking mits assistentie.

Wat de voertuigen betreft, is de situatie beter, blijkt uit de cijfers. Alle bussen zijn voorzien van een manuele of elektrische oprijplaat. Bij de trams is 72 procent uitgerust met een lage vloer en manuele oprijplaat.

‘De Lijn houdt te weinig rekening met mensen met een beperking’, zegt Ampe in een reactie. ‘En dat als publieke dienst. De overheid legt nochtans strenge regels op aan de private sector. De Lijn draait vierkant. Dat moet anders.’

‘De voertuigen zijn onze verantwoordelijkheid, maar voor de haltes staan het Agentschap Wegen en Verkeer en de lokale besturen in’, zegt Astrid Hulhoven van De Lijn in een reactie. ‘We hebben er geen impact op en halen het zelf als pijnpunt aan in ons memorandum voor de volgende verkiezingen.’

Reactie Peeters: er wordt gestaag aan gewerkt

Minister Peeters zegt in een reactie dat het Agentschap Wegen en Verkeer jaarlijks heel wat haltes aanpakt langs gewestwegen en ook gestaag verder werkt aan de uitbouw van 100 procent toegankelijke Hoppinpunten. Ook werd deze legislatuur het Masterplan Toegankelijkheid gelanceerd. Daarin wordt steun voorzien voor lokale besturen, want ruim 62 procent van de haltes liggen langs gemeentewegen en zijn in hun beheer. Zo kunnen zij rekenen op een subsidie van maximaal 5000 euro per halte die men toegankelijk aanlegt en van maximaal 650 euro voor aanpassingen voor personen met een visuele beperking.

‘Vandaag zijn alle bussen in eigen beheer van De Lijn al toegankelijk. Bij de exploitanten, die in onderaanneming van De Lijn rijden, is 99 procent van de bussen toegankelijk. De nieuwe elektrische bussen die besteld zijn en geleidelijk aan in gebruik komen, beschikken over een elektrisch bedienbare oprijplaat. Tegen 2025 zal 85 procent van de trams toegankelijk zijn’, aldus nog de minister.