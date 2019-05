Op de Right(s) Now-mars in Brussel voor het klimaat en sociale rechten voor iedereen heeft de politie zondagnamiddag 15.000 deelnemers geteld. Dat is vernomen van de politie Brussel Hoofdstad Elsene. Volgens de organisatoren waren er 20.000 deelnemers.

'Talloze burgers van diverse strekking en van over heel België verenigden zich vandaag in een kleurrijke mars in Brussel om hun stem te laten horen voor een ambitieus klimaatbeleid en sociale rechten voor iedereen', zegt Wouter Hillaert van Hart boven Hard. 'Van Youth for Climate tot de vakbonden, van vrouwenrechtenbewegingen tot vluchtelingenorganisaties, allemaal tekenen ze vandaag present op Right(s) Now.'