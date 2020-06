Een 13-jarige jongen uit Genk, die sinds 21 april verdwenen was en blijkbaar werd gegijzeld door een criminele bende, is maandagochtend vrijgelaten. De zaak is de langstdurende ontvoering in de Belgische geschiedenis.

In het onderzoek naar de ontvoering van de jongen zijn zeven verdachten gearresteerd. Dat bevestigt het parket van Limburg.

In de nacht van maandag 20 april op dinsdag 21 april drongen ontvoerders gemaskerd en zwaar bewapend de ouderlijke woning binnen en namen met geweld de dertienjarige zoon mee. Maandag kort na middernacht kende de ontvoering een ontknoping met de vrijlating van de minderjarige.

De ontvoering duurde 42 dagen. Tussen ontvoerders en familie zijn er veelvuldige contacten geweest om losgeld te eisen. De ontvoerders hadden tweemaal een teken van leven gegeven.

'Over de eventuele betaling van losgeld wordt geen info vrijgegeven. Na de vrijlating van het kind zijn er twaalf huiszoekingen uitgevoerd, vier in de regio Antwerpen en acht in Limburg,' aldus de Limburgse procureur des konings Guido Vermeiren.

De zaak is de langstdurende ontvoering in de Belgische geschiedenis. De Genkse jongen is tien dagen langer ontvoerd dan Anthony De Clerck, die in februari 1992 ontvoerd werd en uiteindelijk vrijgelaten werd.

In het onderzoek naar de ontvoering van de jongen zijn zeven verdachten gearresteerd. Dat bevestigt het parket van Limburg. In de nacht van maandag 20 april op dinsdag 21 april drongen ontvoerders gemaskerd en zwaar bewapend de ouderlijke woning binnen en namen met geweld de dertienjarige zoon mee. Maandag kort na middernacht kende de ontvoering een ontknoping met de vrijlating van de minderjarige. De ontvoering duurde 42 dagen. Tussen ontvoerders en familie zijn er veelvuldige contacten geweest om losgeld te eisen. De ontvoerders hadden tweemaal een teken van leven gegeven. 'Over de eventuele betaling van losgeld wordt geen info vrijgegeven. Na de vrijlating van het kind zijn er twaalf huiszoekingen uitgevoerd, vier in de regio Antwerpen en acht in Limburg,' aldus de Limburgse procureur des konings Guido Vermeiren.De zaak is de langstdurende ontvoering in de Belgische geschiedenis. De Genkse jongen is tien dagen langer ontvoerd dan Anthony De Clerck, die in februari 1992 ontvoerd werd en uiteindelijk vrijgelaten werd.