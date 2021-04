Het parket van Brussel heeft 12.000 verkeerszaken die wachten om opgelost te worden voor de politierechtbank, het equivalent van acht maanden ononderbroken zittingen. Dat schrijft L'Echo vrijdag.

De belangrijkste reden voor deze situatie is de coronacrisis, waardoor het aantal zaken dat tijdens een zitting in de politierechtbank wordt behandeld twee tot drie keer lager ligt dan voor de crisis. De achterstand heeft ook gevolgen voor de zone 30, die sinds 1 januari geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overtreders die voor de politierechter moeten verschijnen voor een snelheidsovertreding, zullen daar dus mogelijk nooit verschijnen, aangezien het rechtssysteem volledig geblokkeerd is en de overtreding mogelijk verjaard zal zijn als de achterstand is ingehaald. Het moet wel opgemerkt worden dat in 95,5 procent een tussenkomst van de politierechter niet noodzakelijk is bij verkeersovertredingen. Het 'Cross Border'-systeem automatiseert namelijk het proces van verkeersboetes.

De belangrijkste reden voor deze situatie is de coronacrisis, waardoor het aantal zaken dat tijdens een zitting in de politierechtbank wordt behandeld twee tot drie keer lager ligt dan voor de crisis. De achterstand heeft ook gevolgen voor de zone 30, die sinds 1 januari geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Overtreders die voor de politierechter moeten verschijnen voor een snelheidsovertreding, zullen daar dus mogelijk nooit verschijnen, aangezien het rechtssysteem volledig geblokkeerd is en de overtreding mogelijk verjaard zal zijn als de achterstand is ingehaald. Het moet wel opgemerkt worden dat in 95,5 procent een tussenkomst van de politierechter niet noodzakelijk is bij verkeersovertredingen. Het 'Cross Border'-systeem automatiseert namelijk het proces van verkeersboetes.