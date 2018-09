100 jaar geleden werd België bevrijd, laatste woorden: 'En avant!'

Hij is al lang gefascineerd door de Groote Oorlog, zegt hij. Twintig jaar geleden zag hij op tv een reportage over Wijtschate, een dorp in de Westhoek dat zwaar getroffen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. De volgende dag stapte fotograaf Tom Bruelemans in zijn auto en reed naar Wijtschate. 'Natuurlijk ben ik tegen oorlog', zegt hij. 'En toch vond ik dat die plek een vreemde aantrekkingskracht had. Omdat je weet dat daar zo veel mensen gestorven zijn. En omdat het allemaal zo zinloos was.'

...