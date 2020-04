Natuurpunt vraagt om een ecologisch herstelbeleid in het hart van de economische heropleving te plaatsen.

Een gezond leefmilieu is de basis voor een gezonde economie en omgekeerd. Sociale en economische welvaart zijn afhankelijk van diensten die de natuur ons levert, denk aan zuivere lucht, proper water, de bevruchting van gewassen en een stabiel klimaat. Vervuiling kan arbeidskrachten zelfs doen uitvallen en zich dus keren tégen het economische systeem. Zo veroorzaakte luchtvervuiling alleen al in Europa bijna 800.000 extra sterfgevallen per jaar.

Omgekeerd heeft natuur een helende werking, en verlaagt ze de kans op burn-outs. Mentaal gezonde werknemers presteren beter. Zo zou volgens studies 10 procent meer natuur in de woonomgeving overeenkomen met een besparing van 214 euro per inwoner voor de sociale zekerheid.

Economie of natuur? Een valse tegenstelling

'Jobs of natuur?' Het is een vraag die in crisissituaties als deze telkens terugkomt. Vroeger leidden zulke tegenstellingen steeds tot verhitte discussies tussen ontwikkelaars en natuurbeschermers, die helaas al te vaak eindigen in een rechtbank, ten voordele van het status-quo. Niemand wint, en voor jobs gaat er veel kostbare tijd verloren.

Nochtans vallen beide belangen wel degelijk te verzoenen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het dossier Terhills in Limburg waar de milieusector in een vroeg stadium wel werd betrokken. In plaats van het park te realiseren binnen het Nationaal Park Hoge Kempen zelf, week het project in onderlinge afstemming uit naar de rand, waardoor natuur gespaard werd. En de ontbossing die toch nog nodig was om het economische project te realiseren, werd gecompenseerd door Natuurpunt.

De natuur als projectleider

Het adagium 'samenwerken met natuur' kan dus het leidmotief worden voor post-corona-uitdagingen. Zulke natuurgebaseerde oplossingen zijn kostenefficiënt, duurzaam én creëren win-wins. Zo doen onze Sigmagebieden, natuurgebieden die ons moeten beschermen tegen overstromingen, niet alleen dienst als grote waterbuffers in tijden van droogte, maar zijn ze ook een hotspot voor planten en dieren én een natuurrijke oase van rust voor wandelaars en fietsers. Daarnaast zal door de stijging van de zeespiegel onze zeewering met haar dure en vaak tijdelijke strandsuppleties in de toekomst niet volstaan. We kunnen de dijken niet blijven verhogen. Ook hier zijn meest duurzame en kostenefficiënte oplossingen te vinden in het kustecosysteem van duinen, zandbanken en schorren.

Ondertussen heeft de wetenschap het ook mogelijk gemaakt om de voordelen van groene inrichtingsprojecten monetair te berekenen. Via de Natuurwaardeverkenner van onderzoeksinstelling VITO, is het mogelijk te bepalen hoeveel CO 2 een bos kan opnemen of hoeveel vervuilende stoffen een moeras uit het water kan filteren, en hoeveel euro's dit ons oplevert. Zo hebben de universiteiten van Gent en Antwerpen de economische waarde van het Vlaamse Natura 2000-netwerk kunnen inschatten. Deze gebieden hadden zo maar eventjes een waarde van 780 miljoen tot 1,4 miljard euro per jaar. De uitvoering van de nog te halen natuurdoelen doet daar nog eens tussen 15 miljoen en 94 miljoen euro bovenop. Daar zijn diensten zoals de bescherming tegen overstroming en - voor Natuurpunt misschien nog het belangrijkste - de intrinsieke waarde van natuur, niet eens in meegerekend.

Laat ons dus niet in 'business as usual' hervallen, maar het relanceplan zo inrichten dat het investeert in een meer duurzame, veerkrachtige en sociaal rechtvaardige maatschappij en economie binnen de grenzen van de planeet. Behoud en herstel van een gezonde leefomgeving en natuur moet een zorg worden in alle sectoren.

Hier volgen alvast tien voorstellen van Natuurpunt om dat te bereiken.

1. Betrek Natuurpunt en de milieubeweging van bij het begin bij de opmaak van een post-corona (economisch) relanceplan voor Vlaanderen.

2. Benadruk in het relanceplan het belang van investeringen in het reguliere natuur- en soortenbeleid om zo de natuurlijke ecosystemen te versterken.

3. Luister, net zoals we dit nu zo succesvol toepassen in coronatijden, naar wetenschappers voor de aanpak van de klimaatopwarming én handel hiernaar. Dit kan door voldoende te investeren en overheidssteun te oriënteren en prioriteren naar een veerkrachtige, sociaal rechtvaardige en duurzame economie in lijn met koolstofneutraliteit, circulariteit en het behoud van biodiversiteit. De Green Deal moet hierbij als blauwdruk dienen.

4. Werk samen met natuur voor uitdagingen op vlak van klimaat, gezondheid, water en economie. Zulke natuurgebaseerde oplossingen werken vaak beter en zijn goedkoper op lange termijn.

5. Versnel de uitvoering van grote (natuur)projecten met gecombineerde winsten voor planeet, mens en economie:

a. Werk de achterstand in SIGMA-werken weg (beslist beleid).

b. Combineer grote infrastructuurwerken met ecologische ontsnippering en benchmark daarbij met Nederland.

6. Voorkom dat Vlaanderen verder verhardt en versnippert. Behoud open ruimte door in te zetten op brownfieldontwikkeling, renovatie en kwalitatieve verdichting zoals groepswoningbouw binnen bestaande kernen die goed ontsloten zijn door openbaar vervoer en met aandacht voor groene longen. Ontraad greenfieldontwikkeling en lintbebouwing. Haal de mosterd uit het project 'Vlaanderen breekt uit'.

7. Maak versneld werk van een verduurzaming van de landbouw en investeer publieke middelen in landbouwers die publieke (ecosysteem)diensten leveren zoals behoud van boerennatuur, en kleine landschapselementen (heggen, houtkanten, poelen). Ondersteun sectoren die inzetten op het verkleinen van hun schaal. Vermijd subsidies die de maatschappij opzadelen met kosten van erosie en vervuilde beken door overbemesting. Zorg dat ook de visserij met hulp van de subsidies een directe bijdrage kan leveren aan natuurbescherming op zee.

8. Investeer in ecologische, groenblauwe netwerken die vertrekken vanuit robuuste natuurgebieden, over het platteland, langs industrieterreinen tot in het hart van steden en dorpen en realiseer op die manier ook de groene longen waar elke woonkern naar snakt. Zo gaan de ecologische voordelen van groenblauwe netwerken hand in hand met de gezondheidsvoordelen van natuur op wandelafstand.

9. Investeer minder in papier (plannen), en meer in mensen (bv. bosuitbreidingsteams, handhaving) en acties op het terrein (aankoop en inrichting van terreinen). Dit beantwoordt tegelijkertijd aan de nood voor dringende acties op het terrein om de natuur te redden als aan de nood voor werkgelegenheid.

10. Voorzie in het relanceplan dat de noodzakelijke 'natuurreflex' (tijdens planningsprocessen nadenken over de impact op natuur) ook een meerwaarde creëert voor de lokale natuur.

