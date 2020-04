Geen subgenre heeft zo veel fletse, hopeloos geromantiseerde films opgeleverd als de kunstenaarsbiografie. Deze 10 grote namen hadden beslist een betere biopic verdiend.

The Agony and the Ecstasy (Carol Reed, 1965)

...

The Agony and the Ecstasy (Carol Reed, 1965)De goddelijke Michelangelo in Hollywoodtuniek. 'When will it end?' vraagt paus Julius II (Rex Harrison). 'When I'm finished', briest een gekromde Michelangelo (Charlton Heston) vanaf zijn stelling in de Sixtijnse kapel.Girl with a Pearl Earring (Peter Webber, 2003)Hollands glorie Johannes Vermeer (Colin Firth) waagt zich discreet op vrijersvoeten met Scarlett Johansson als het lumineuze object van zijn behouden begeerte.Frida (Julie Taymor, 2002)Salma Hayek leent haar wulps gesculpteerde lijf én haar getormenteerde ziel aan Frida Kahlo, de populaire Mexicaanse kunstenares en marxiste met de monobrow.Surviving Picasso (James Ivory, 1996)Prentkaartenromantiek uit de Merchant-Ivory-fabriek, met Sir Anthony Hopkins die de matrozentrui aantrekt van meestermodernist en rokkenjager Pablo Picasso. Modigliani (Mick Davis, 2004)Seks, drugs en tuberculose. Het korte, turbulente leven van Amedeo Modigliani (Andy Garcia) in een stoet van gekweldekunstenaarsclichés. Basquiat (Julian Schnabel, 1996)Van een kartonnen doos in de mean streets van New York naar de blitse popartwereld van Andy Warhol: het leven van graffitiwonderboy Jean-Michel Basquiat als hippe MTV-parade.Renoir (Gilles Bourdos, 2012)De grote, Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir als norse patriarch en oude snoeper, en zoon Jean als oorlogsveteraan met daddy issues.Goya's Ghosts (Milos Forman, 2006)Spaans hofschilder Francesco Goya (Stellan Skarsgaard) krijgt het aan de stok met de inquisitie vanwege zijn wrede, onthullende werken. Matig filmtestament van Milos 'One Flew over the Cuckoo's Nest' Forman.Artemisia (Agnès Merlet, 1997)Een sensuele Valentina Cervi incarneert Artemisia Gentileschi, een van de eerste vrouwelijke renaissanceschilders, al vond feministe Germaine Greer het maar slapjes.Klimt (Raoul Ruiz, 2006)John Malkovich is de Oostenrijkse art-nouveaumeester Gustav Klimt, maar zoals altijd toch vooral John Malkovich.