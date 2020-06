In Brussel verzamelden zich zondagnamiddag naar schatting zo'n 10.000 mensen voor een Black Lives Matter-actie. Op het Steenplein in Antwerpen kwamen circa 1.300 mensen samen en de protestactie in het Gentse Koning Albertpark trok ongeveer 750 mensen. In Antwerpen zijn later op de dag wel 100 tot 150 betogers opgepakt omdat ze zich niet aan de social distancing-regels hielden.

De manifestaties zijn een reactie op de dood van de Amerikaan George Floyd. Op sociale media riep de groep Belgian Youth Against Racism de afgelopen week op om samen te komen in verschillende steden.

Coronamaatregelen niet nageleefd

In Antwerpen wijzigde de locatie van de protestactie op het laatste moment nog van de Groenplaats naar het Steenplein. Zaterdag was er op de Groenplaats ook al een manifestatie naar aanleiding van Black Lives Matter, toen waren ongeveer 700 deelnemers aanwezig.

De actie op het Steenplein verliep rustig, maar na de manifestatie was er een grote groep die zich bleef ophouden op de Groenplaats, zegt de Antwerpse politie. 'Omdat de tolerantiegrens rond het niet respecteren van de social distancing ruim overschreden werd, hebben we afgeroepen dat iedereen de plaats moest verlaten', zegt woordvoerder Wouter Bruyns. Een 100- à 150-tal personen ging daar niet op in. Zij werden ingesloten en overgebracht naar het politiekantoor voor identificatie en mogen een GAS-boete verwachten wegens het niet naleven van de coronamaatregelen.

'Wakker geschud'

Op en rond het Poelaertplein in Brussel verzamelden zich zondagnamiddag naar schatting zo'n 10.000 mensen om te betogen tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de VS, maar ook tegen het politiegeweld tegen niet-witte mensen in België en het racisme in de Belgische maatschappij.

'De moord op George Floyd heeft duidelijk veel mensen wakker geschud', zegt Ange Kaze, woordvoerster van het Belgian Network for Black Lives (BNFBL) dat tot de betoging opriep. 'Veel mensen zijn het politiegeweld dat systematisch tegen zwarte mensen gebruikt wordt, beu.'

Na afloop van de betoging is het in de Matongéwijk tot onlusten gekomen. De betoging op het plein zelf verliep rustig en zonder incidenten, maar na afloop trok een deel van de betogers naar de Matongéwijk en begon daar amok te maken.

Toen enkele politiewagens bekogeld werden, kwam de politie tussen en werd een eerste charge uitgevoerd. Ter hoogte van de Naamsepoort is de Elsensesteenweg voorlopig volledig afgesloten terwijl de politie de relschoppers verder in de wijk terugdrijft. Aan de Naamsepoort staan heel wat kijklustigen maar blijft het voorlopig kalm. Het is niet duidelijk of er gewonden gevallen zijn of arrestaties zijn uitgevoerd.

Stilte van 8 minuten en 46 seconden

In Gent kwamen de actievoerders samen aan het standbeeld van Koning Albert I. In het park staat ook een standbeeld van Leopold II, dat al enkele malen besmeurd werd, maar de deelnemers wilden die vorst niet in beeld laten brengen. Ze hielden een stilte van 8 minuten en 46 seconden, de tijdspanne waarin George Floyd om het leven kwam.

