Tussen 31 december en 6 januari was ruim een kwart (25,16 procent) van de afgenomen coronatests positief. Dat blijkt maandag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano, meegedeeld door het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Van de 537.647 coronatests die werden afgenomen, waren er tussen 31 december en 6 januari 135.289 positief. Er waren in die periode gemiddeld 18.637 besmettingen, een stijging met 84 procent in vergelijking met een week eerder.

Sinds 3 januari ligt het aantal besmettingen ver boven de 20.000: 27.518 op maandag 3 januari, 28.043 op 4 januari, 25.964 op 5 januari en 23.547 op 6 januari.

In de periode van zeven dagen tot en met zondag 9 januari werden elke dag gemiddeld 182 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er liggen nu 1.889 COVID-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 442 van hen liggen op de intensieve zorg.

