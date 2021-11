Het aantal snelheidsovertredingen in de eerste helft van dit jaar ligt beduidend hoger dan de voorbije acht jaar. Dat blijkt uit cijfers in De Zondag, naar aanleiding van de internationale dag voor de herdenking van verkeersslachtoffers.

Concreet werden er in de eerste zes maanden in Vlaanderen 1.665.665 snelheidsovertredingen vastgesteld. Dat zijn er 168.975 meer dan in 2019, het jaar voor corona. En tegenover 2015 gaat het om een toename met 530.159, blijkt uit een politierapport dat de krant kon inkijken.

Door trajectcontroles vergroot de pakkans, maar toch baren de cijfers zorgen, erkent ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Ze wil nog meer investeren in verkeersveiligheid, zegt ze in De Zondag: volgend jaar een half miljard euro.

