In de haven van Antwerpen en Zeebrugge zijn momenteel 1.500 zogenaamde transhipmentcontainers met bestemming Rusland geblokkeerd voor controle. Dat blijkt vrijdag uit cijfers die De Standaard opvroeg bij de Algemene Administratie Douane en Accijnzen. Transhipment betekent dat de haven in kwestie als tussenstop dienst doet.

"Die containers kunnen maar vrijgegeven worden als de betrokken bedrijven de nodige documenten afleveren waaruit blijkt dat ze niet onder de Europese sancties vallen", zegt Kristian Vanderwaeren, de topman van Douane en Accijnzen. "Als de ­documenten geen duidelijkheid scheppen, gaan we over tot een ­fysieke controle van de inhoud." Sinds de invoering van de Europese sancties tegen Rusland heeft de douane in totaal al meer dan tienduizend containers gecontroleerd.

Behalve in de havens staan verspreid in ons land nog eens 374 goederenladingen met bestemming Rusland geblokkeerd. Daarnaast worden ook zestien ladingen vanuit Rusland tegengehouden. De douane houdt er bovendien rekening mee dat het aantal controles en blokkeringen de komende weken fors zal toenemen door de nieuwe sancties die de Europese Unie heeft afgekondigd. Het aantal controles zou daardoor wel eens kunnen verdubbelen.

"Die containers kunnen maar vrijgegeven worden als de betrokken bedrijven de nodige documenten afleveren waaruit blijkt dat ze niet onder de Europese sancties vallen", zegt Kristian Vanderwaeren, de topman van Douane en Accijnzen. "Als de ­documenten geen duidelijkheid scheppen, gaan we over tot een ­fysieke controle van de inhoud." Sinds de invoering van de Europese sancties tegen Rusland heeft de douane in totaal al meer dan tienduizend containers gecontroleerd. Behalve in de havens staan verspreid in ons land nog eens 374 goederenladingen met bestemming Rusland geblokkeerd. Daarnaast worden ook zestien ladingen vanuit Rusland tegengehouden. De douane houdt er bovendien rekening mee dat het aantal controles en blokkeringen de komende weken fors zal toenemen door de nieuwe sancties die de Europese Unie heeft afgekondigd. Het aantal controles zou daardoor wel eens kunnen verdubbelen.