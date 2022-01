De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft vorig jaar 1.299 personen die criminele feiten hebben gepleegd, teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat zijn er 150 meer dan het jaar voordien, zo blijkt zaterdag uit cijfers van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). 'Wie een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, kan hier niet blijven. Zeker voor personen die feiten hebben gepleegd, is het belangrijk dat we een zeer kordaat beleid voeren', aldus Mahdi.

Van de 1.299 teruggestuurde criminelen werden er 766 rechtstreeks vanuit de gevangenis teruggestuurd. In 2020 waren dat er nog maar 590. Staatssecretaris Mahdi wil, met de aanwerving van extra medewerkers van DVZ die rechtstreeks vanuit de gevangenis werken, de komende jaren die inspanningen verder opdrijven.

In de gevangenissen van onder meer Hasselt, Brugge, Antwerpen, Jamioulx, Lantin en Sint-Gillis lopen momenteel proefprojecten waar terugkeerbegeleiders vanuit de gevangenis zorgen voor een efficiënte behandeling van de terugkeer van criminelen naar hun land van herkomst. 139 gedetineerden brachten voor hun vertrek nog één nacht door in een gesloten centrum. Het gesloten centrum functioneert zo als vertrekcentrum om van daaruit zeer snel de terugkeer uit te voeren, luidt het. Dat is ook wat staatssecretaris Mahdi voor ogen heeft met het nieuwe gesloten vertrekcentrum dat er moet komen in Steenokkerzeel.

In totaal keerden vorig jaar 5.340 personen gecontroleerd terug naar hun land, waarvan 1.984 gedwongen en 2.028 vrijwillig. Bij 306 pogingen om tot gedwongen terugkeer over te gaan weigerde de persoon de PCR-test, die door de coronapandemie vaak verplicht is om terug te keren. 'De voorbije weken hebben mijn diensten hard gewerkt aan een verplichte PCR-test. We zullen snel met een voorstel komen, want COVID mag geen excuus zijn om het land niet te verlaten', stelt Mahdi daarover.

Vorig jaar werden ook meer mensen aan de grens teruggestuurd dan het jaar ervoor. Het ging om 1.237 mensen, in vergelijking met 808 het jaar ervoor. Deze cijfers zitten bijlange nog niet op het niveau van jaren zonder coronapandemie, luidt het. Nog steeds komen er minder mensen toe aan de grens.

