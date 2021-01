België heeft een eerste keer dit jaar geld opgehaald op de financiële markten. Met de uitgifte van overheidsobligaties (OLO's) werd 6 miljard euro opgehaald, zo maakte de Schatkist woensdag bekend.

De OLO's hebben een looptijd van tien jaar. De intrestvoet voor deze obligaties was negatief (-0,216 pct), wat betekent dat de Belgische staat dus geld krijgt om te lenen. Maar toch was er erg veel interesse bij institutionele beleggers: er werd voor meer dan 50 miljard aan orders geplaatst. Het gaat om een eerste operatie van de in totaal 43,61 miljard euro die de Schatkist dit jaar wil ophalen.

De OLO's hebben een looptijd van tien jaar. De intrestvoet voor deze obligaties was negatief (-0,216 pct), wat betekent dat de Belgische staat dus geld krijgt om te lenen. Maar toch was er erg veel interesse bij institutionele beleggers: er werd voor meer dan 50 miljard aan orders geplaatst. Het gaat om een eerste operatie van de in totaal 43,61 miljard euro die de Schatkist dit jaar wil ophalen.