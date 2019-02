België en Frankrijk willen Dexia-staatsgaranties verlengen na 2021

'Het ontwerp voorgesteld door de Staten maakt nog het voorwerp uit van besprekingen', klinkt het in een kort persbericht. Als de Commissie het licht op groen zet, moet het ontwerp ook in België en Frankrijk zelf goedgekeurd worden en vervolgens in een overeenkomst gegoten tussen Dexia en de twee landen. Opnieuw blijkt dat er voor de aandeelhouders niets zal overblijven.

Volgens de garantieplannen die nu voorliggen, zou de commissie die Dexia bij vereffening als vergoeding moet betalen aan België en Frankrijk, 'het nettoresultaat van de vereffening kunnen absorberen'. Aandeelhouders en houders van schuldinstrumenten zouden dan als gevolg 'geen deel van het resultaat van de vereffening ontvangen'. De huidige staatsgarantie loopt tot eind 2021.

Via dat waarborgmechanisme kunnen de drie landen garant staan voor een bedrag tot 85 miljard euro. de garantie is een erfenis uit de periode van de bankencrisis. Na een eerste redding in 2008 ging de bank in het najaar van 2011 opnieuw ten onder tijdens de Europese schuldencrisis. De regering-Leterme nationaliseerde toen de Belgische bankpoot, het huidige Belfius, en het beursgenoteerde Dexia werd een restbank. Sindsdien zit de bank in een 'geordend ontmantelingsplan' waarbij de bank de balans afbouwt.