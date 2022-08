Belastingzondaars kunnen voortaan van de weg geplukt worden

Wie zijn belastingen niet betaald heeft of achterstaat met de alimentatie, riskeert aan de kant gezet te worden door de douane. Die kan de auto in ­beslag nemen en verkopen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis en De Tijd vrijdag.

ANPR-­camera’s op de wegen en in politievoertuigen konden al langer wagens detecteren waarvan de titularis van de nummerplaat een verkeersboete niet heeft betaald of als hij schulden heeft die verband houden met douane en accijnzen.

Door een uitbreiding van de wet, die op 27 juli in voege trad, kunnen ANPR-camera’s nu ook fiscale zondaars detecteren. Het gaat om personen die schulden weigeren te betalen die de federale overheidsdienst Financiën mag invorderen, zoals personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw of achterstallig onderhoudsgeld.

Volgens Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, moeten de toepassingsmodaliteiten nog bepaald worden, maar is het niet de bedoeling een heksenjacht te organiseren op alle ­Belgen met fiscale schulden. ‘De camera’s focussen op wie herhaaldelijk en na een lange reeks aanmaningen zijn schulden nog altijd niet betaalt.’

Advocaten wijzen erop dat de wet veel ruimte laat voor interpretatie. ‘Er wordt achter de wet een beleid uitgestippeld dat niet transparant is en geen waarborgen biedt”, hekelt Svjatoslav Gnedasj, partner en hoofd van de fiscale geschillenpraktijk bij Eubelius in De Tijd. ‘We betreuren de afwezigheid van een minimale drempel of een proportionaliteitseis in de wetgeving.”