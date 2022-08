Baby overleden in sporthal bij Nederlands aanmeldcentrum voor asielzoekers

In de sporthal bij het Nederlandse aanmeldcentrum voor asielzoekers Ter Apel (provincie Groningen) is tijdens de nacht van dinsdag op woensdag een baby van drie maanden oud overleden. Dat bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), na nieuws van Het Parool.

De doodsoorzaak is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht, aldus een woordvoerder van het COA. Er is medische hulp verleend aan het slachtoffertje. “Het COA-personeel is diep geschokt door deze verschrikkelijke gebeurtenis. Met name in Ter Apel komt dit hard aan,” schrijft het COA in een persbericht en waarover de Nederlandse krant Het Parool bericht.

Wat de nationaliteit en geslacht van de baby is en hoe die in Ter Apel terechtkwam, wil het COA niet zeggen. “Onder bewoners en medewerkers heersen gevoelens van verdriet en onmacht,” aldus het COA. “Aan hen wordt passende ondersteuning aangeboden.”

Zevenhonderd mensen sliepen buiten bij Nederlands aanmeldcentrum voor asielzoekers

Bij het Nederlandse aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel (provincie Groningen) hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ongeveer zevenhonderd mensen buiten geslapen. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De twee nachten hiervoor moesten ongeveer vierhonderd mensen de nacht buiten doorbrengen.

Het is al maanden druk in het aanmeldcentrum. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en mensen met een verblijfsvergunning kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning. De drukte bij het aanmeldcentrum leidde eerder tot onrust en vechtpartijen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wees het voorterrein van het aanmeldcentrum daarom vrijdag aan als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld preventief gefouilleerd kan worden.

Volgens Dagblad van het Noorden heeft een deel van het personeel in Ter Apel dinsdag het werk neergelegd vanwege onvrede door de drukte. Het COA kan dat niet bevestigen. Ook zou er dinsdagavond iemand zijn aangehouden die illegaal in de opvang verbleef. Zowel het COA als de politie kan dat nog niet bevestigen.

De Groningse burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, wil dat er een tijdelijke opvang komt voor asielzoekers in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens Schuiling blijven er vaak mensen hangen bij het aanmeldcentrum omdat ze denken dat ze dan in ieder geval worden geholpen.

Door de drukte hield het Nederlandse Rode Kruis zijn humanitair dienstpunt aan het aanmeldcentrum woensdagochtend dicht. Aan dat dienstpunt biedt de organisatie eerste hulp en informatie aan de asielzoekers die er wachten. Het Rode Kruis wou eerst meer medewerkers laten komen.

In de namiddag ging het dienstpunt weer open. Eerder sloot het Rode Kruis het servicepunt al vanwege de veiligheid van medewerkers, nadat er vechtpartijen waren uitgebroken.