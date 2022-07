Autoverkoop gaat van kwaad naar erger

Sectorfederatie Febiac heeft zopas de cijfers van de nieuw ingeschreven voertuigen voor de maand juni bekend gemaakt. De markt van de personenwagens is andermaal met 15,3% gekrompen, de lichte bedrijfsvoertuigen doen het nog slechter.

Auto wordt onbereikbaar duur

De markt van de compacte bestelwagens gaf in juni ongeveer een kwart prijs in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De automarkt blijft in vrije val en heeft na corona en het gebrek aan halfgeleiders (waardoor de productie stokt) nu ook af te rekenen met een economische crisis waardoor consumenten het vertrouwen verliezen en dure investeringen zoals die in een auto uitstellen of zelfs afstellen. Auto’s worden voor particuliere kopers vaak onbereikbaar duur en deze trend wordt in de hand gewerkt omdat goedkopere modellen – al dan niet tijdelijk – uit de catalogi verdwijnen.

Particuliere markt op laag pitje

Wat de markt nog een beetje sterkt, is het succes van de salariswagen, want in de top 5 van de bestverkopende merken in de eerste helft van 2022 zie je vier premiummerken. BMW staat nog steeds op 1 (hoewel -17,3% tegenover 2021), Volkswagen op 2 (-21% tegenover 2021). Het enige niet-premiummerk in de top 5 is Peugeot op 3 (-15%), gevolgd door Mercedes (-7%) en Audi (-12,3%). Traditionele merken van particuliere gezinswagens zoals Renault, Citroën, Toyota en Ford staan in de tweede helft van de top 10, want tekenend is voor een markt in crisis. Een budgetmerk zoals Dacia staat slechts op de 11de stek, Skoda staat op de 14de plaats, gevolgd door Hyundai op 15. Kortom, de particuliere markt staat op een erg laag pitje.

Groen licht voor autosalon Brussel

Om het tij mogelijk een beetje te kunnen keren, kondigde Febiac deze week aan dat het Brusselse Autosalon in januari 2023 zal doorgaan nadat het twee jaar op rij werd afgelast. Het zal een jubileumeditie worden omdat dit het 100ste salon wordt. Dat laatste klopt niet helemaal want de 99ste editie (van januari 2022) was slechts een ‘salon bij de dealers’ en vond niet plaats op de Heizel. In het persbericht geeft organisator Febiac aan “dat zeer veel merken bevestigd hebben te willen deelnemen”. De echo’s uit het veld klinken minder enthousiast, want als bepaalde merken deelnemen, zal het veel minder groots en uitbundig zijn dan wat we gewend zijn. Bovendien zijn binnen Febiac diverse medewerkers die een cruciale functie hadden wat betreft de organisatie van het salon de afgelopen maanden en weken opgestapt. Kortom, als het salon doorgaat, zou het wel eens een ‘mager beestje’ kunnen worden.