Autosalon Brussel is ook “Chinees, betaalbaar en onmiddellijk beschikbaar”

Op het autosalon van Brussel is het al elektrisch wat de klok slaat. Tal van klassieke constructeurs zijn er wel aanwezig maar omdat hun stand bescheidener is, tonen ze er in hoofdzaak hun (prijzige) elektrische modellen. Grote uitzondering op die regel is een relatief jonge invoerder van Chinese modellen ‘One Automotive’ die tal van budgetmodellen in de spotlights zet.

Diverse Europese constructeurs keren de particulier de rug toe

Omdat de meeste merken duidelijk inzetten op elektrische modellen die vooral bedoeld zijn voor de professionele leasingklanten belooft het autosalon dat medio januari de poorten opent een mager beestje te worden voor de particuliere consument. Precies dat zou de toekomst van het salon wel eens parten kunnen spelen, want de autoconsument die zijn of haar vierwieler uit eigen zak moet betalen, is gewend om die aankoop uit te stellen naar de salonperiode in de wetenschap dat er in de Heizelpaleizen koopjes op hen wachten. Precies die prijskrakers zullen dit jaar een veel minder prominente rol innemen. Meer nog, tal van compacte en betaalbare modellen zijn uit de catalogi geschrapt, denk maar aan modellen zoals de Ford Fiësta en de Nissan Micra. Inmiddels groeien ook de geruchten dat de grotere en even succesvolle Ford Focus vanaf 2025 hetzelfde lot te wachten staat.

Chinese merken vullen de leemte

In Brussel zal ook een erg jonge invoerder van diverse Chinese merken voor het eerst zijn opwachting maken. One Automotive, de invoerder van onder meer DFSK, BAIC, JAC, Seres en sinds kort ook SWM (Speedy Working Motors) zal er tal van compacte en midsize SUV-modellen tonen aan zeer scherpe prijzen, op maat van een gezinsbudget. In Brussel tonen ze bijvoorbeeld de gloednieuwe BAIC X55, waarvan het uittredende model eveneens in ons land te koop was. Deze ruime SUV komt met een 1.5 liter grote viercilinder turbo benzinemotor en kost 31.490 euro. Wie veel rijdt en de brandstofrekening wil drukken, kan kiezen voor een LPG-installatie. Dan wordt er een gastank in de uitsparing van het reservewiel gemonteerd zodat de kofferruimte onaangeroerd blijft. LPG is en blijft vandaag de goedkoopste brandstof om mee te rijden. Nadeel is dat LPG niet in elk tankstation beschikbaar is en dat je in vaak enkel tijdens de openingsuren van het tankstation kan vullen.