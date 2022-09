Autoloze Zondag in Brussel vlot verlopen: ‘Als het van mij afhangt komen er meerdere’

De Autoloze Zondag in Brussel was opnieuw een succes en is zonder grote incidenten verlopen, dat meldt Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) zondagavond. Ze pleit er nogmaals voor dat er in de toekomst meerdere Autoloze Zondagen komen. De gesprekken daarover zijn lopende.

De hoofdstad gaf tussen 9.30 uur en 19 uur vrije baan aan wandelaars, fietsers, skeeleraars of steppers die zich zorgeloos door de straten konden verplaatsen. 15.300 automobilisten kregen een doorgangsbewijs en dat aantal uitzonderingskaarten neemt jaar na jaar af, geeft minister Van den Brandt aan. In de hoofdstad loopt van 16 tot 22 september de week van de mobiliteit.

Brussel koos dit jaar voor het thema ‘Maak van Brussel een stad voor kinderen’, een waarbij de openbare ruimte nog meer op kinderen moet afgestemd worden, en minder op de auto. ‘Mensen komen buiten, kinderen zijn vrolijk en fietsen en spelen in de straten en dat toont dat je meer ruimte nodig hebt’, zegt Van den Brandt.

De jaarlijkse vraag die dan terugkeert: moeten er meer Autoloze Zondagen komen? ‘Ik ben nu met de gemeenten in dialoog aan het gaan, want eigenlijk is het een maatregel van alle negentien gemeenten samen. Tot nu toe zijn ze voorzichtig positief. We hebben ook met de toerisme- en horecasector gepraat om iedereen aan boord te krijgen. Het is een dynamiek in de stad die fijn en tof is, dus als het van mij afhangt komen er meerdere’, besluit Van den Brandt.

Grote incidenten of ongelukken waren er niet op de Autoloze Zondag, maar de Brusselse brandweer en hulpdiensten voerden wel 188 medische interventies uit, waarvan 32 op de openbare weg, waarbij het ging om bijvoorbeeld ongevallen met een fiets of step. De brandweer geeft ook aan dat sommige zieken of gekwetsten die zich normaal zelf naar de spoed begeven met hun wagen, nu ook een beroep deden op een ziekenwagen.

In vergelijking met de Autoloze Zondag in 2021 waren er wel minder interventies, want toen moesten de hulpdiensten 255 keer tussenkomen. “De niet zo fraaie weersomstandigheden zullen er zeker toe bijgedragen hebben dat onze ploegen op het terrein een redelijk rustige autovrije zondag hebben beleefd”, besluit Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.