Zwitsers willen elektrisch rijden beperken

De elektrificatie baart zorgen door het stroomverbruik van de groeiende vloot elektrische auto’s. Zo denkt Zwitserland er aan om het gebruik te beperken tot strikt noodzakelijke ritten om black-outs te vermijden.

Het is een probleem dat zich in heel Europa dreigt te manifesteren: black-outs tijdens de koude en donkere wintermaanden als onze elektriciteitscentrales het niet meer kunnen trekken. Daarom werken verschillende landen al een noodplan uit om een afschakeling te voorzien als de stroomvoorziening in het gedrang dreigt te raken.

Niet onverwacht wordt daarbij ook de elektrische auto geviseerd. Zo wil Zwitserland nog enkel noodzakelijke ritten voor elektrische auto’s toelaten als er een stroomtekort dreigt. Dat is één van een reeks maatregelen die volgens een plan van de Bondsraad zal worden opgelegd als er een ernstig risico op een black-out bestaat. Verder worden ook het sluiten van recreatieparken, het stilleggen van skiliften en het verwarmen van huizen tot maximaal 20 graden verplicht.

Enkel noodzakelijke ritten

In dit Zwitserse afschakelplan is sprake van vier beperkingsniveaus, waarbij de EV-beperking tot het derde niveau behoort. Dit houdt in dat dan het privégebruik van een elektrische auto nog enkel is toegestaan voor absoluut noodzakelijke ritten zoals naar het werk rijden of boodschappen doen. Maar zuiver recreatieve verplaatsingen zijn dan verboden.

Momenteel rijst daarbij de vraag hoe de overheid gaat controleren wat de aard van de elektrische rit exact is. Een duidelijk wettelijk kader hierrond lijkt een noodzaak. En als Zwitserland deze EV-beperking invoert, stelt zich de vraag welke landen volgen. Staat de elektrische auto nu al een onzekere toekomst te wachten in Europa?