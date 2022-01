Een studie die in Zwitserland werd uitgevoerd op vraag van het kanton Wallis, geeft aan dat plug-in hybride modellen veel meer verbruiken (én uitstoten) dan hun WLTP-verbruikscijfers aangeven.

De resultaten van de studie zijn weinig verrassend want tal van grote en krachtige PHEV-modellen beloven verbruiksresultaten van minder dan 2,5 liter per 100 km, een sprookje dat weinig realistisch is, zo blijkt. De Zwitserse regio besliste op basis van de teleurstellende resultaten om de fiscale voordelen die dergelijke voertuigen genieten, te schrappen. Het is niet de eerste keer dat dit type voertuigen onder vuur ligt. De discussie verplichtte de constructeurs al om de batterijcapaciteit op te trekken zodat de auto's meer kilometers zuiver elektrisch konden afleggen. Toch lijken alle nadelen ook vandaag nog niet van tafel geveegd.

Plug-in hybride voertuigen beschikken over een klassieke verbrandingsmotor, een elektromotor én een batterij. De wagen is multifunctioneel en kan op brandstof rijden, zuiver elektrisch of serieel hybride waarbij de elektromotor de verbrandingsmotor helpt bij het vertrekken en het accelereren om het brandstofverbruik te drukken. Afhankelijk van het type hebben ze voldoende batterijcapaciteit om 50 tot 100 km zuiver elektrisch af te leggen.

Bijladen

Feit is dat de dubbele aandrijving het gewicht van de voertuigen flink verhoogt. Wanneer ze 100% elektrisch rijden, moeten ze het gewicht van de verbrandingsmotor torsen en wanneer de thermische motor draait, weegt de elektrische aandrijving, inclusief batterij, door. Kortom, verre van ideaal. Omdat de wagens gedurende hun WLTP-testcyclus over 100 km tot twee keer hun batterij mogen opladen, blijft het WLPT-verbruikscijfer bijzonder laag.

Bovendien wordt het elektrische verbruik (dat per 100 km aanzienlijk hoger ligt dan bij een vergelijkbare 100% elektrische auto) nauwelijks in rekening gebracht. PHEV's zijn enkel relatief zuinig wanneer er heel vaak en consequent wordt bijgeladen door de gebruiker. In de praktijk blijkt dat niet altijd haalbaar, waardoor sommige gebruikers vooral blij zijn met de bijzonder lage CO2-waarden (en de bijhorende fiscale voordelen) maar vaak minder nauwgezet bijladen.

Anderzijds bieden deze modellen ook voordelen, want ze hebben een grote autonomie en kunnen bijvoorbeeld in de stad emissievrij rijden. Heel wat PHEV's van BMW-makelij schakelen zelfs automatisch over naar EV-modus wanneer ze een stad (eDrive Zone) binnenrijden. De auto 'weet' dit op basis van kaartdata.

