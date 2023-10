Zoute Grand Prix: geslaagde hoogmis voor oude en nieuwe auto’s onder een stralende hemel

De mix van legendarische oldtimers en hoogtechnologische nieuwkomers is dé succesformule achter de Zoute Grand Prix 2023. Een verslag.

De feiten op een rijtje. Wat in 2010 van start ging als een ééndaagse rally voor gepassioneerde eigenaars van exclusieve oldtimers met een tweede woonst in Knokke is intussen uitgegroeid tot een ‘4-day high-end car, art and lifestyle festival for lovers of historic and contemporary cars’, uniek in zijn concept op het Europese vasteland. Enkel het Goodwood Festival of Speed heeft meer historie en uitstraling.

Geen spek voor ieders bek

De organisatoren van de Zoute Grand Prix hebben van hun hobby een bron van inkomsten gemaakt, een schot in de roos zo blijkt. De traditionele oldtimerrally op vrijdag en zaterdag blijft nog altijd een grote publiekstrekker maar het hoogtepunt van het event lijkt verlegd naar de zondagnamiddag en de Zoute Sale by Bonhams|Cars in een luxetent langs de Zeedijk.

Dit jaar werden 147 unieke oldtimers aangeboden, met als blikvanger een Ferrari 250 GT Berlinetta TdF uit 1959 die voor een recordbedrag van 4.830.000 euro van de hand ging. Het ultieme bewijs dat de Zoute Grand Prix geen spek is voor ieders bek.

(Lees verder onder de preview)

Tot en met de standhouders kloegen over de sterk geprezen prijzen. Voor een vip-ticket voor hun genodigden moesten zij 200 euro per genodigde per dag betalen. Wie zichzelf op een ééndaags vip-ticket op zaterdag of zondag wilde trakteren, moest 355 à 380 euro (ex. btw) afdokken.

In ruil mochten de genodigden/bezoekers gratis gebruikmaken van een shuttle van de Parking Prado Zoute aan de Kalvekeetdijk buiten Knokke naar de Prado Zoute by Kindy Capital ter hoogte van het strand De Wielingen. Hier wachtte hen een warm onthaal en een glaasje champagne van al even gerenommeerd merk als de aanwezige 21 premiumautomerken – van Alpine en Aston Martin over Bentley en Ferrari tot Mercedes, Porsche en Rolls-Royce.

Alle presenteerden er hun exclusieve nieuwkomers met als blikvangers de Ferrari Purosangue en Roma Spider, Lotus Eletre en Emeya, Lamborghini Revuelto en full electric Rolls Spectre. Van de Pininfarina Battista Edizione Nino Farina weet ik dat hij verwijst naar de eerste wereldkampioen in de F 1, dat die in 1,9 seconden van 0 naar 100 km/u spurt, dat die 3,1 miljoen euro kost én geschikt is voor dagelijks gebruik. Een overzichtelijk en scherp camerabeeld in de achteruitkijkspiegel helpt namelijk bij het parkeren op verplaatsing.

Miljonair voor één dag

Voor Mercedes-woordvoerder Bastien Van den Moortel is de Zoute Grand Prix het belangrijkste event van het jaar voor zijn merk. ‘Punt één: Mercedes-Benz is het oudste automerk ter wereld. Punt twee: de Zoute Grand Prix incorporeert historie én toekomst. Punt drie: Mercedes-Benz is bezig aan een upgrade van het merk in de richting van nog meer luxe en nog meer exclusiviteit. Welnu, geen betere plaats om ons doelpubliek te laten kennismaken met onze nieuwste producten dan de Zoute Grand Prix. Punt vier: het is niet de bedoeling dat wij hier auto’s verkopen. Kandidaat-kopers kunnen wel een afspraak maken voor een proefrit of een bezoek aan een dealer. Punt vijf: zonder autosalon van Brussel is de Zoute Grand Prix in ons land het grootste publieksevents voor autoliefhebbers.’

Mercedes Vision One, een homage aan de Mercedes C111 met rotatiemotor.

Op de stand van Louyet Group neemt de nieuwbakken COO Joachim Sas de honneurs waar. ‘Nadat ik de voorbije tien jaar veel kennis en ervaring heb mogen opdoen op de hoofdzetels van BMW, Mazda en MINI was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Die heb ik gevonden bij de familiale Louyet Group. Die geniet bekendheid in Wallonië en Brussel als BMW-dealer en is sinds vorig jaar ook invoerder van de luxemerken McLaren, Pininfarina en Rolls-Royce. Zij situeren zich in compleet andere prijsklassen en leefwerelden en spreken op het eerste zicht een verschillend publiek aan maar ik kan u verzekeren dat er veel overeenkomsten bestaan. Voor elk van de drie merken bieden wij op onze stand een Belgische première aan, wat niet vanzelfsprekend is voor dit soort high-end producten. Uit ervaring weten wij dat de Zoute Grand Prix een jaarlijks trefpunt is voor het merendeel van onze klanten, voor ons de ideale gelegenheid om hen in een ontspannen sfeer te laten kennismaken met onze allernieuwste modellen. Een ogenblikkelijke return on investment verwachten wij niet. In het marktsegment waarin wij ons bewegen, gaan daar meestal maanden overheen. Ons gaat het er veeleer om het menselijk contact met onze klanten te onderhouden. Bovendien bieden wij ook minder kapitaalkrachtige bezoekers de kans om de auto van hun dromen van nabij te bewonderen.’ Waarom niet, wie waant zich niet graag miljonair, al is het maar voor één dag.

De stand met de goedkoopste auto’s is die van Alpine. Wat beweegt de Franse constructeur ertoe om hier present te zijn? Karl Schuybroek: ‘Alpine is het premiummerk binnen Renault Group en is qua prijssetting inderdaad een outsider in deze omgeving. Ik maak er u wel attent op dat de ontstaansgeschiedenis van Alpine teruggaat tot 1955, dat Alpine in de jaren zeventig wereldkampioen is geworden in de rally en de 24 Uren van Le Mans heeft gewonnen en sinds enkele jaren actief is in de Formule 1. Op de stand focussen wij op de concept car die een voorafbeelding is van de Alpine R5 die in 2024 als full electric op de markt komt en de voorbode is van nog twee elektrische Alpine-modellen. Hoeveel de Alpine R5 gaat kosten, is nog niet bekend maar ga ervan uit dat het om zeer concurrentiële prijs zal gaan.’

Karl Schuybroek bevestigt dat de elektrisch aangedreven Alpine R5 in 2024 op de markt komt.

Of die minder dan 40.000 euro zal bedragen, dat kan Schuybroek niet bevestigen. Hij wijst er wel op dat niet de catalogus- maar de transactieprijs in aanmerking wordt genomen voor het toekennen van de Vlaamse overheidspremie van 5.000 euro aan particulieren bij aankoop van een e-auto in 2024. Een goede verstaander heeft aan een half woord genoeg.