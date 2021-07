Lightyear One is een prototype van een elektrische wagen bedekt met zonnepanelen die tijdens een testsessie op een circuit meer dan 700 km wist af te leggen. Is dit de groene toekomst op vier wielen?

Dit is een Nederlands project dat tot doel heeft de autonomie van een elektrische wagen te vergroten door hem uit te rusten met zonnepanelen. De Lightyear One heeft een batterij van 60 kWh en zowat de hele bovenkant van het koetswerk is bedekt met zonnepanelen om onderweg extra elektriciteit te kunnen opwekken om zo het rijbereik te vergroten.

Het prototype is intussen rijklaar en legde zopas een autonomietest af op het circuit van Aldenhoven in Duitsland, waar tegen een gemiddelde snelheid van 85 km/u exact 709 km werd afgelegd vooraleer de stroom op was. Tijdens de rit die meer dan 8 uur duurde wekten de zonnepanelen 3,45 kWh aan gerecupereerde elektriciteit op.

Op basis van deze en andere testsessies werkt de constructeur nu aan de finale versie van de Lightyear One die in de loop van 2022 in productie zou gaan. De zonnewagen zal ongeveer 150.000 euro kosten en het merk voorziet een beperkte oplage van 964 exemplaren.

De Lightyear One komt in 2022 op de markt © GF

