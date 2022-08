Zo ziet Skoda de toekomst

Skoda wil af van het discrete design en mogelijk ook het wat brave imago. Met de Skoda Vision 7 S toont de Tsjechische constructeur de krijtlijnen van een nieuw concept voor de komende modelgeneraties.

De Vision 7 S is een futuristisch ogende SUV met elektroaandrijving en een interieur dat plaats biedt aan zeven inzittenden. Deze eerste schetsen van deze conceptcar geven enkele stijlelementen prijs. Het gaat om een stoere look waarbij de constructeur zowel gebruik maakt van coupé-elementen zoals de brede C-stijl en het grote aan elkaar gesloten glasoppervlak in combinatie met een opvallende spoiler boven de achterruit die uit twee elementen bestaat.

Duurzaam

Verder maken hoekige vormen, een sportieve diffuser achteraan en bijzonder grote velgen het verschil. Vooraan oogt het geheel zelfs agressief met T-vormige koplampen en een stoere beschermingsunit voor de onderkant van de wagen.

Skoda belooft verder een volledig elektrische aandrijving, maar geeft wat geen verdere details. Niet onlogisch, want het gaat vandaag om de eerste schetsen van een designoefening. Het interieur belooft erg ‘ruimtelijk’ te worden maar ook hier blijven de Skoda-designers op de vlakte. Het enige wat ze nog meegeven, is dat het geheel functioneel is en binnenin zullen slechts duurzame en vooral milieuvriendelijke materialen worden gebruikt.