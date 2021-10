Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Liefst 7 op de 10 Belgen willen hun impact op het milieu sterk verminderen. Ruim 4 op de 10 staan open voor het gebruik en de aankoop van een elektrische wagen. Dat blijkt uit een onderzoek door Globescan, in opdracht van Polestar.

'Amper 1 op de 10 Belgen heeft enige ervaring met elektrisch rijden,' zegt Lies Eeckman, managing director van Polestar België. 'Bestuurders die het wel al hebben gedaan, staan significant positiever tegenover elektrische wagens. Het gebrek aan laadinfrastructuur en het rijbereik schrikken Belgen nog enigszins af om de overstap te maken. Daarom investeert Polestar samen met Plugsurfing, Ionity en lokale spelers als Smappee in slimme laadinfrastructuur voor thuisgebruik. Ook het aantal publieke laadpunten neemt fors toe.'

Bijna 5 op de 10 Belgen hebben een probleem met het rijbereik van een elektrische wagen, hoewel 6 op de 10 gemiddeld minder dan een uur per dag in de wagen zitten. Lies Eeckman: 'De Polestar 2 heeft een bereik tot 540 kilometer. Zelfs medewerkers die veel kilometers per dag afleggen, rijden hun batterij zelden of nooit leeg. In een klein land als België is "range anxiety" echt een non-issue.'

'Amper 1 op de 10 Belgen heeft enige ervaring met elektrisch rijden,' zegt Lies Eeckman, managing director van Polestar België. 'Bestuurders die het wel al hebben gedaan, staan significant positiever tegenover elektrische wagens. Het gebrek aan laadinfrastructuur en het rijbereik schrikken Belgen nog enigszins af om de overstap te maken. Daarom investeert Polestar samen met Plugsurfing, Ionity en lokale spelers als Smappee in slimme laadinfrastructuur voor thuisgebruik. Ook het aantal publieke laadpunten neemt fors toe.'Bijna 5 op de 10 Belgen hebben een probleem met het rijbereik van een elektrische wagen, hoewel 6 op de 10 gemiddeld minder dan een uur per dag in de wagen zitten. Lies Eeckman: 'De Polestar 2 heeft een bereik tot 540 kilometer. Zelfs medewerkers die veel kilometers per dag afleggen, rijden hun batterij zelden of nooit leeg. In een klein land als België is "range anxiety" echt een non-issue.'