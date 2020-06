Herbert Diess kwam in juli 2015 aan het hoofd van het automerk Volkswagen en in 2018 van de Volkswagen Group. Door voluit in te zetten op elektromobiliteit slaagde hij erin de imagoschade door dieselgate tot een minimum te beperken. Maar omdat de uitvoering van zijn ambitieuze plannen vertraging oploopt, krijgt hij nu de wind van voren.

Afgelopen donderdag zette de raad van commissarissen - het hoogste beslissingsorgaan binnen het concern - het licht op groen voor een uitbreiding van de alliantie met Ford en een kapitaalparticipatie in het Chinese Gotion High Tech. Twee projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de Duitse autobouwer en geïnitieerd zijn door topman Herbert Diess. Eind februari had die de aandeelhouders al laten weten dat het werkingsjaar 2019 een recordwinst had opgeleverd.

Desondanks ligt Diess zwaar onder vuur, in de eerste plaats van vakbondsman Bernd Osterloh. Maar ook van sommige van zijn directieleden die belastend materiaal laten lekken in de media. De machtsstrijd aan de top van de autogroep lijkt te escaleren. Volgens doorgaans goed geïnformeerde bronnen zijn de dagen van Diess geteld.

Redder in nood

Herbert Diess (61), geboren en getogen in München uit Oostenrijkse ouders, werkt sinds juli 2015 voor de Duitse autogroep nadat hij jarenlang aan de slag was voor BMW. Toen de aandeelhoudersfamilie Quandt hem midden 2014 de weg naar het voorzitterschap van de raad van bestuur versperde, hield hij de eer aan zichzelf en trok met opgeheven hoofd de deur van zijn kantoor aan de Petuelring 130 in München achter zich dicht.

In het voorjaar van 2015 kreeg hij bezoek van Ferdinand Piëch, de toenmalige en almachtige voorzitter van de raad van commissarissen van Volkswagen Group. Die was op zoek naar een opvolger voor de in ongenade gevallen Martin Winterkorn, die hij verantwoordelijk achtte voor de sjoemelpraktijken om de uitstoot van VW-dieselmotoren te manipuleren. Diess hapte toe. Op 1 juli 2015 trad hij aan als CEO van het automerk VW, een tiental weken voor het dieselschandaal zou losbarsten dat leidde tot het ontslag van Winterkorn als operationele baas van de Volkswagen Group.

De nieuwkomer liet een nieuwe frisse wind waaien in Wolfsburg, maakte indruk door zijn doortastende managementstijl en visionaire voorstellen en ontpopte zich snel tot een redder in nood. Tegenover het gerecht en de media beschikte hij over een perfect alibi om zijn niet-betrokkenheid bij dieselgate te kunnen staven, intern wist hij zich verzekerd van de ruggensteun van Piëch om dringend noodwendige herstructureringen en besparingsmaatregelen door te drukken.

Van conventionele naar elektrische aandrijving

Om de aandacht af te leiden van de bedrieglijke praktijken van zijn voorgangers kondigde Diess aan miljarden te gaan investeren in de transitie van conventionele naar elektrische aandrijving. Streefdoel was om Volkswagen te laten uitgroeien tot de wereldwijde nummer één inzake elektrische aandrijving. Zijn plan oogstte bijval aan alle kanten, zelfs de machtige vakbond IG Metall stemde uiteindelijk in. Het was pompen of verzuipen.

Wij zijn inmiddels een paar jaar verder en de liefde tussen Diess en vakbondsman Osterloh is sterk bekoeld. Inzetten op elektrische aandrijving betekent immers het afbouwen van arbeidsplaatsen, en daar valt niet over de onderhandelen met de vakbond. Die zit in de grote Duitse bedrijven mee aan tafel wanneer belangrijke beleidsbeslissingen worden genomen. Het systeem van Mittbestimmung houdt in dat de vakbond mee het beleid bepaalt én verdedigt.

In het geval van Volkswagen bezit de deelstaat Nedersaksen bovendien 20 procent van de stemgerechtigde aandelen waardoor dé politiek en vakbond samen over 12 van de 20 bestuursmandaten beschikken. Sluiten die een verbond, heb je als directie een majeur probleem.

Diess is kop van jut

Diess, als vertegenwoordiger van de aandeelhouders, heeft enkele keren geprobeerd om de impact van de politiek en vakbond op het beleid van de autogroep in te perken maar is daar niet in geslaagd. Die interventies breken hem nu zuur op.

Met name vakbondsman Bernd Osterloh heeft Diess de oorlog verklaard en stelt de topman verantwoordelijk voor alles wat er verkeerd is gelopen binnen de groep.

Te beginnen met de slecht voorbereide overgang naar de WLTP-norm waardoor een aantal populaire modellen in 2019 een tijdlang niet konden besteld en/of geleverd worden.

Bovendien is een aantal modellen uit het gamma verdwenen. Wat kwaad bloed heeft gezet bij de dealers die trouwe klanten hebben zien vertrekken naar de concurrentie. De relatie van de dealers met Wolfsburg is daardoor sterk vertroebeld.

De druppel die de emmer heeft doen overlopen is de mislukte lancering van de Golf VIII en de elektrisch aangedreven ID.3. Beide modellen zijn van levensbelang voor Volkswagen. In het geval van de Golf VIII hebben we te maken met de beste Golf ooit ware het niet dat hij kinderziekten vertoont.

VW heeft van de Golf VIII ook de nieuwe standaard op het vlak van connectiviteit en digitalisering willen maken en het is daarin mislukt. In vergelijking met de vorige generatie is het bedieningscomfort er fors op achteruitgegaan, bovendien functioneren enkele systemen gewoonweg niet wat heeft geleid tot een terugroepactie. Meer kan ook minder zijn!

Kritiek op een succesmodel is nooit leuk om te horen of te lezen. En al helemaal niet wanneer die van binnen het bedrijf komt en wanneer meteen een beschuldigende vinger wordt uitgestoken naar het departement onderzoek en ontwikkeling. Dat beschikt over een miljardenbudget, telt ruim 10.000 hoogopgeleide medewerkers maar slaagt er niet in om de softwareproblemen op te lossen. Ook niet bij de elektrisch aangedreven ID.3, de Golf van toekomst.

Diess die bij BMW aan de wieg stond van de elektrisch aangedreven i3 heeft van de elektrische ID.3 een prestigeproject gemaakt dat de koppositie van Volkswagen in de internationale autowereld veilig moet stellen. Hij heeft zowel intern als extern hoge verwachtingen gecreëerd maar slaagt er niet in die in te lossen. De lancering van de ID.3 is al enkele keren uitgesteld, zonder dat daar een plausibele verklaring voor wordt gegeven.

Dat is koren op de molen van zijn critici binnen en buiten Volkswagen. Die verwijten hem aan de lopende band nieuwe initiatieven te nemen en projecten in uitvoering te snel uit het oog te verliezen en over te laten aan de goede zorgen van anderen. Loopt een project zoals dat van de ID.3 vertraging op, legt hij de verantwoordelijkheid bij die ondergeschikten en krijgen die de volle laag. Ik stel mij sterk leiderschap en loyaliteit ten aanzien van medewerkers anders voor. Een en ander verklaart wellicht waarom Diess binnen de autogroep weinig vrienden of medestanders telt.

Tot nader bericht geniet hij de steun van de families Porsche en Piëch die het laatste woord hebben in Wolfsburg. Van ouderdomsdeken Wolfgang Porsche, tevens woordvoerder van de familie, is geweten dat hij de vakbond als een noodzakelijk kwaad beschouwt en dat hij niet bereid is om een eis tot ontslag van Diess zomaar in te willigen.

Veel betekend is dat hij evenmin bereid is gevonden om in te gaan op een persoonlijk verzoek van Diess om zijn contract open te breken en met twee jaar te verlengen. Zogezegd, ter compensatie van het geleden imagoverlies door de gerechtelijke vervolging in het kader van dieselgate. Zijn contract loopt nu nog tot 2023. En is het een toeval dat Porsche-topman Oliver Blume (51) van Stuttgart naar Wolfsburg moet verhuizen om daar het merk VW te gaan leiden, tot nu toe een bevoegdheid van Diess?

Waar rook is, is vuur

De escalerende machtsstrijd tussen topman Diess en vakbondsman Osterloh komt voor de autogroep op het slechtst mogelijke moment. Niemand kan de impact van de coronacrisis op de autoverkoop en op de transitie van conventionele naar elektrische aandrijving inschatten. Om snel en gepast te kunnen anticiperen is het wenselijk dat alle neuzen in dezelfde richting staan en dat is niet het geval.

Om als autogroep een graantje te kunnen meepikken van de kooppremie die de Duitse overheid aan kopers van een elektrische wagen of plug-in hybride uitkeert, moet je over een ruim aanbod aan e-auto's beschikken. Ook dat is voorlopig niet het geval. Daardoor riskeren Volkswagen en zijn zustermerken Audi, Seat en Skoda trouwe klanten te verliezen aan concurrerende merken zoals Citroën, DS, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Peugeot en Renault. Alsof dat nog niet volstaat, wacht Volkswagen nog een boete van geschatte 4,5 miljard omdat het eind van dit jaar de strenge Europese CO 2 -doelstelling van 95 g/km naar verwachting niet zal halen. Ik ben benieuwd wie Diess ditmaal als zondebok zal aanwijzen en wie finaal als winnaar uit de machtsstrijd tevoorschijn zal komen. Lang kan en mag die niet meer duren, anders blijven er alleen verliezers over.

Merkel weerstaat aan druk autolobby De Duitse regering keert kopers van een elektrische auto of plug-in hybride een éénmalige kooppremie uit van 6000 euro. De Duitse automerken hadden bij kanselier Merkel aangedrongen om ook kopers van een nieuwe benzine- of dieselwagen een financiële tegemoetkoming uit te keren. Ondanks sterke druk van de machtige autolobby heeft ze dat verzoek niet ingewilligd, om niet in tegenspraak te komen met de engagementen van Duitsland in het kader van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Voor de belangenorganisatie van de Duitse autobouwers (VDA) is de beslissing van Merkel een tegenvaller. Sinds zij door de VW-top werd belogen over het gebruik van sjoemelsoftware is er een vertrouwensbreuk ontstaan. Merkel vergeet en vergeeft nooit. Kanselier Merkel is niet vergeten dat de voorganger van VW-topman Diess haar valse informatie verstrekte met betrekking tot dieselgate. © /

