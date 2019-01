Zeven op de tien Belgen gebruiken wagen om naar het werk te gaan

Zeven op de tien gebruiken de wagen om naar het werk te gaan. Twintig procent neemt bus of tram, achttien procent springt op de fiets.

De belangrijkste reden om de auto te nemen, is het gebrek aan alternatieven. Achtendertig procent springt erin, omdat het met de bus of de trein langer duurt, 34 procent zegt geen goede aansluitingen te hebben met het openbaar vervoer. Een derde acht het praktisch onmogelijk vanwege de job om openbaar vervoer of andere vervoersmiddelen te gebruiken.

Combimobiliteit

Het percentage pendelaars die de wagen gebruiken in combinatie met het openbaar vervoer, bedraagt 11 procent. Luc Bontemps, gedelegeerd bestuurder van Febiac, ziet een rol weggelegd bij werkgevers om combimobiliteit bij hun werknemers te stimuleren. Nu neemt volgens meer dan de helft van de werkende Belgen (56 pct) hun werkgever geen initiatief in die richting. Een kwart (27 pct) zegt van wel. Het gaat dan om het geven van een fietsvergoeding, een gratis bus- of treinabonnement, of werknemers auto- of deelfietsen te laten gebruiken. 'Ook het mobiliteitsbudget is een belangrijke hefboom om combimobiliteit meer kans op slagen te geven', zegt Bontemps.

Combimobiliteit, het combineren van verschillende vervoersmiddelen om van punt A naar punt B te gaan, is volgens veel experts één van de oplossingen om iets te doen aan de steeds langer wordende files. De modale Belg is een andere mening toegedaan: slechts één op de zes (18 pct) ziet het als een oplossing.

Bijna de helft (45 pct) van de ondervraagden ziet geen heil in de combimobiliteit. Opvallend: bij jongeren is het geloof groter dan bij ouderen. Bijna de helft van de jonge mensen tussen 18 en 30 jaar meent dat ze met combimobiliteit de files kunnen oplossen. Bij wie ouder is dan 30, daalt dat cijfer naar 34 procent.