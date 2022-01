Het ziet ernaar uit dat Mercedes zijn traditie om breakversies te ontwikkelen van de populaire berlinemodellen in de toekomst afzweert. Volgens het Duitse vaktijdschrift Automobilwoche moet de constructeur keuzes maken waardoor het gamma minder breed wordt.

Mercedes wil inzetten op elektrische aandrijving en heeft een grotere toekomst gepland voor de meer populaire koetswerkvormen zoals de verschillende SUV-afgeleiden. In een eerste fase zou er geen opvolger komen voor de CLA Shooting Brake, dan zou vanaf de facelift van de actuele C-Klasse de break verdwijnen en vervolgens zou de E-Klasse hetzelfde lot ondergaan.

De break-traditie van Mercedes startte overigens in België want tussen 1964 en 1973 werden bij I.M.A. in Mechelen berlinemodellen omgebouwd tot een break, die de naam Universal kregen. Omwille van de ombouwwerken hadden de Universal-modellen een kwalijke roestreputatie.

Hoge rekening

Eind jaren zeventig ging Mercedes zelf breaks bouwen met de T-versie van de W124. De T stond voor 'toerisme en transport' wat aangaf dat deze break een comfortabele en luxueus afgewerkte auto was, tot veel meer in staat dan enkel zware vrachten voervoeren. Deze koetswerkvorm was decennialang erg populair en Mercedes ontwikkelde ook een break van de compacte C-Klasse en later zelfs van de CLA.

De jongste jaren kiezen echter meer en meer klanten voor SUV-koetswerkvormen. Los daarvan genieten de bestaande breaks een trouw koperspubliek omdat ze veel ruimte combineren met een comfortabel en dynamisch rijgedrag zonder de hogere brandstofrekening die inherent is aan grotere én zwaardere SUV-modellen.

