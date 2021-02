De elektrificatie van het Belgische wagenpark neemt een hoge vlucht maar de motoren hinken achterop, terwijl er heel wat interessante elektrische modellen zijn. Het Amerikaanse merk Zero Motorcycles wil kopers lokken met een gratis snellader op zijn SR/F.

Zero Motorcycles is de marktleider voor elektrische motorfietsen. Het wil potentiële klanten over de streep trekken door een "Rapid Charger" - een 6 kW snellader - gratis aan te bieden bij de aankoop van een Zero SR/F. Deze promotie geldt van 1 februari 2021 tot uitputting van de voorraad.

Hiermee verhoogt de laadcapaciteit tot 12 kW op de SR/F Premium, die daarmee dubbel zo snel laadt. Of tot 9 kW op de Standard-versie, die daarmee zelfs driemaal sneller zijn batterijen kan opladen.

De meeste elektrische motorfietsen worden thuis aan een gewoon stopcontact gehangen, maar de "Rapid Charger" geeft de motorrijders meer flexibiliteit voor langere ritten. Aan een publieke laadpaal kan de Zero SR/F Premium hiermee zijn batterijen in minder dan een uur weer volledig opladen.

De 2020-versie van deze e-bike werd trouwens goed onthaald en sleepte al de prijs "Electric Bike of the Year" van het magazine MCN in de wacht. Met een koppel van 190 Nm biedt de SR/F zeer vinnige acceleraties, gekoppeld aan een unieke rijervaring en een lage gebruikskost.

Buiten de banden en de remmen vergen elektrische motorfietsen namelijk amper onderhoud. Een volledige oplaadbeurt thuis kost enkele euro's en levert een rijbereik tot 259 km op.

