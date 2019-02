Zero Motorcycles lanceert elektrische SR/F roadster

Het Californische Zero Motorcycles werd 13 jaar geleden opgericht en was een pionier op vlak van 100% elektrische motorfietsen. Intussen maakte het bedrijf een grondige evolutie door die ook zichtbaar is in het aanbod. Zo is de nieuwe SR/F roadster zeer verleidelijk met trekken die zelfs zeer Europees aandoen.

Daarnaast zorgt 110 pk en 190 Nm sterke elektrische aandrijving voor zeer degelijke prestaties en staat ook het rijgedrag op niveau met aanpassingen aan de ophanging, de remmen en de voorvork, die worden aangeleverd door gerenommeerde merken (Brembo, Showa). Op vlak van de rijhulpsystemen zijn een ABS Bosch MSC (stabiliteitscontrole), remkrachtverdeling, tractiecontrole en koppelcontrole voorzien.

De SR/F is 'intelligent' en geconnecteerd met het Cypher III systeem dat informatie over de motor, de batterijlading, de trajecten, enz. verzamelt. Er worden twee versies aangeboden: standaard of premium. Het verschil schuilt vooral in de ruimere uitrusting en het oplaadsysteem. De snellader van de premium heeft twee uur tijd nodig om de batterij weer voor 95% op te laden, terwijl de basisversie daar twee uur langer over doet.(Belga)