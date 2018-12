Zero Motorcycles behoudt voorsprong in 2019

De Californische motorfabrikant Zero Motorcycles bouwt al bijna dertien jaar 100% elektrische motorfietsen en heeft een belangrijke voorsprong op de concurrentie. Voor 2019 laat Z.M. het gamma evolueren. De succesvolle DS - een moderne trailmotor - evolueert. Bij de DS ZF7.2 basisversie wordt het vermogen opgetrokken tot 44 pk. Het autonomie bedraagt 132 km in de stad. De krachtigste versie (ZF14.4) ontwikkelt nog altijd 69 pk en haalt een actieradius van 328 km in de stad wanneer hij met de grootste batterij is uitgerust. De topversie, de Zero DSR, wordt ook esthetisch aangepast met een groter windscherm, handbescherming en een 12V-aansluiting. Om het succes van de DSR te vieren, komt er ook een bijzondere versie: DSR Black Forest met een complete bagageset en offroad accessoires. Verder breidt Zero Motorcycles de oplaadmogelijkheden van zijn modellen uit, met een aansluiting voor een snellader waarmee je in één uur 125 km rijbereik kan bijladen. De basisprijs van de Zero Motorcycles DS start bij 12.500 euro en kan oplopen tot 22.000 euro voor de krachtigste motor- en batterijversie.(Belga)