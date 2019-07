Een geautomatiseerde Lexus met een veiligheidschauffeur gaat in het stadscentrum van Brussel rijden om te bestuderen wat de impact van de diversiteit van het menselijk gedrag op de geautomatiseerde rijsystemen is.

Toyota Motor Europe (TME) begint met automatisch rijden op de openbare weg in Europa. Na succesvolle simulaties en proeven op gesloten circuits gaat TME zijn intern ontwikkelde AD-systemen nu testen in een alledaagse stadsomgeving: het bruisende stadscentrum van Brussel. Te midden van de Europese instellingen zal een Lexus LS de komende 13 maanden herhaaldelijk in een vaste lus rijden.

Deze Lexus LS is een gewone, in serie geproduceerde auto die op de openbare weg gaat rijden. Het enige verschil is dat er op het dak allerlei sensoren zijn aangebracht, waaronder LIDAR, radars, camera's en een zeer nauwkeurig positioneringssysteem. In de auto zitten een veiligheidschauffeur, die te allen tijde kan ingrijpen om het besturingssysteem van de AD-auto te corrigeren, en een operator die het hele systeem in het oog houdt. Toyota gaat met de auto de weg op na maanden van grondige voorbereiding, waarin de AD-systemen zijn goedgekeurd, de chauffeurs zijn opgeleid, de route is geanalyseerd en overleg met de overheden heeft plaatsgevonden voor de vereiste vergunningen. (Belga)