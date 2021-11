Er wordt al lang uitgekeken naar de Apple Car die een revolutie in de autobranche teweeg moet brengen. Nu zou topman Kevin Lynch er toch vaart willen achter zetten.

Volgens een bericht van het nieuwsagentschap Bloomberg zou Apple nu echt spoed willen zetten achter de productie van zijn allereerste auto. Er is zelfs een vrij strakke lanceringsdatum in 2025 vooropgesteld, wat betekent dat het concept van het voertuig in een finale fase zit en Apple nu kan beginnen met de verdere technische ontwikkeling en de voorbereiding van het productieproces.

Belangrijk is wellicht de beslissing van topman Kevin Lynch om nog enkel te focussen op een autonoom elektrisch voertuig. Tot nog toe zat de aandacht gespreid over verschillende wagenconcepten, met ook semi-autonome varianten. Volgens de eerste berichten zou het concept vrij revolutionair zijn met een totaal nieuw interieurontwerp dat lijkt op een salon waar de passagiers, die het voertuig niet meer hoeven te besturen, zich kunnen vermaken of ontspannen.

Het design van de Apple Car moet revolutionair zijn. © GF

Omdat Apple de knowhow bezit voor de achterliggende technologie en rijsystemen van een zelfrijdende auto, maar helemaal geen ervaring heeft met de productie van voertuigen, zal het een beroep moeten doen op een externe partner. Die moet snel gevonden worden, wil Apple de lanceringsdatum van 2025 nog halen.

Volgens een bericht van het nieuwsagentschap Bloomberg zou Apple nu echt spoed willen zetten achter de productie van zijn allereerste auto. Er is zelfs een vrij strakke lanceringsdatum in 2025 vooropgesteld, wat betekent dat het concept van het voertuig in een finale fase zit en Apple nu kan beginnen met de verdere technische ontwikkeling en de voorbereiding van het productieproces.Belangrijk is wellicht de beslissing van topman Kevin Lynch om nog enkel te focussen op een autonoom elektrisch voertuig. Tot nog toe zat de aandacht gespreid over verschillende wagenconcepten, met ook semi-autonome varianten. Volgens de eerste berichten zou het concept vrij revolutionair zijn met een totaal nieuw interieurontwerp dat lijkt op een salon waar de passagiers, die het voertuig niet meer hoeven te besturen, zich kunnen vermaken of ontspannen.Omdat Apple de knowhow bezit voor de achterliggende technologie en rijsystemen van een zelfrijdende auto, maar helemaal geen ervaring heeft met de productie van voertuigen, zal het een beroep moeten doen op een externe partner. Die moet snel gevonden worden, wil Apple de lanceringsdatum van 2025 nog halen.