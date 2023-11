Zeekr toont fraaie 007

Een nieuw Chinees merk wil de gevestigde waarden uitdagen met een fraaie berline.

De markt van elektrische wagens komt in een stroomversnelling met tal van nieuwe modellen. Niet in het minst dankzij de Chinese constructeurs die zich massaal naar onze contreien begeven met vaak zeer aantrekkelijke en competitieve voertuigen. Een opgemerkte nieuwkomer is Zeekr dat zopas de eerste beelden van zijn nieuwe 007 vrij gaf.

Deze Zeekr 007 is een strakgelijnde berline met een gigantisch glazen dak, die wel eens een geduchte concurrent zou kunnen worden van de Tesla Model 3 of de Polestar 2. De wagen wordt officieel onthuld op 17 november 2023 op Guangzhou Auto Show. Nu is het afwachten op de specificaties en de prijzen van de Zeekr 007 om in te schatten hoe sterk zijn positie in deze competitieve markt effectief zal zijn. Zeekr lanceert daarnaast binnenkort ook de 001, een ruime berline met shooting brake allures, de 009 als grote monovolume en de crossover X die nauw verwant is met de Volvo EX30.

Dit Chinese merk heeft grote ambities op de markt van elektrische voertuigen. Het wordt afwachten of deze hoge verwachtingen de volgende jaren ingelost kunnen worden.