Het Russische bedrijf Zart wilde in Genève de laatste evoluties van zijn ultra-luxueuze bestelwagens voorstellen. Ze bieden reiscomfort in businessclass maar dan op het asfalt. Deze Mercedes V-klasse hoeft niet onder te doen voor een Mercedes Maybach wanneer hij het atelier van Zart verlaat.

Zart richt op een begoed clienteel - de happy few - voor wie niets ooit mooi of luxueus genoeg kan zijn. Het is een rijdend kantoor voor zakenlui die voortdurend onderweg zijn, een ideaal vervoersmiddel voor rijke reizigers (sterren of erfgenamen) met vliegangst, maar het is ook de ultieme VIP-shuttle die voor een zachte overgang zorgt tussen een first class vlucht en de slaapkamer van een paleis.

De Mercedes V-klasse volgens Zart biedt een interieur met uitzondelrijk comfort en luxe maar blijft uiterlijk erg discreet. De meest geavanceerde versie biedt slechts twee zitplaatsen achterin, maar deze twee zitplaatsen zijn eerder "lounge" zetels die de vergelijking met een vliegtuig kunnen doorstaan. Zart gebruikt leer, houtafwerking, inserts van edelmetaal en alles wordt met de grootste zorg vakmanschap afgewerkt.

Met gesloten gordijnen krijgen de passagiers (die volledig afgesloten zitten van de stuurhut) de indruk dat ze met een privéjet vliegen. Er is verder een uitschuifbare bar (alles werkt elektrisch), airconditioning met koolstoffilter, maar ook een 40'' 4K full HD televisie. Alles werd ontwikkeld om de meest aangename reiservaring op de weg te realiseren. Slapen kan, want de stoelen zijn om te vormen tot een luxueus ligbed. De akoestische beglazing en de deurisolatie zorgen ervoor dat u rustig kan slapen. De prijs is jammer genoeg navenant, reken op een bedrag tussen 100.000 en 200.000 euro, al naargelang de afwerking.(Belga)

