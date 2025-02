Yugo wordt nieuw budgetmerk

Een Servische ondernemer wil een voormalig Joegoslavisch automerk nieuw leven inblazen.

Zastava was ooit een Joegoslavische onderneming met diverse activiteiten. Daaronder de productie van wapens of legervoertuigen en vanaf de jaren 1950 ook personenwagens. Dat waren vaak licentieproducten van Fiat, zoals in die tijd veel auto’s achter het IJzeren Gordijn.

In 1980 lanceerde Zastava een eerste eigen model, de Yugo. Die maakte gebruik van de technische basis van de Fiat 127 met een 0,9 liter-motor van 45 pk. Dat werd een succes, niet alleen in Joegoslavië en het Oostblok, maar ook in de Westerse wereld waar het publiek dit eenvoudig en betaalbaar autootje apprecieerde.

Na het vallen van de Berlijnse Muur en de Joegoslavische oorlogen kreeg Zastava het moeilijker en verdween uiteindelijk in 2008 van de markt. Maar tot vandaag bouwt de fabriek in het Servische Kragujevac nog altijd Fiats. De Servische ondernemer Aleksandar Bjelić koestert nu de droom om Yugo opnieuw te lanceren. De man heeft enige ervaring in de Duitse auto-industrie en wil in 2027 een eerste model op de markt brengen. Dit zou gebeuren in samenwerking met een grote Westerse autogroep. Het moet in een eerste fase gaan om een budgetmodel met een benzinemotor. Is dit het nieuwe Dacia?