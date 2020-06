De in 2019 gelanceerde Yamaha Ténéré 700 is nu ook verkrijgbaar in een avontuurlijke "Rally Edition" versie met een nostalgische look.

Meteen na zijn introductie vorig jaar bleek de Yamaha 700 Ténéré een schot in de roos. Deze trail met zijn 75 pk sterke 692 cc tweecilinder overtuigde met zijn technische eenvoud (weinig elektronica aan boord), zijn gering gewicht, zijn rijgemak en zijn gunstige prijs, die onder de kaap van 10.000 euro bleef, in tegenstelling tot vele van zijn concurrenten.

Met zijn spaakwielen (21" vooraan en 17" achteraan) en zijn ophanging met een grote veerweg, is deze Ténéré net als zijn roemruchte voorganger vooral gericht op het betere terreinwerk. Niet toevallig verwijst de look van deze "Rally Edition" naar het succesvolle sportieve verleden van dit model. De blauwe tint "Heritage Rally" met de gouden velgen is namelijk geïnspireerd op de XT 600 Z uit 1983, die in de Dakar '83 en '84 werd bestuurd door Serge Bacou en Jean-Claude Olivier, de baas van Yamaha Sonauto, de toenmalige invoerder van Yamaha in Frankrijk. De extra uitrusting van de Yamaha Ténéré 700 Rally Edition stelt zeker niet teleur: een rallyzadel, een Akrapovic-demper, extra bescherming... Het prijskaartje bedraagt 11.299 euro.(Belga)

