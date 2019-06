Voor 2020 krijgt de Yamaha Kodiak 450 quad een flinke update om aan functionaliteit te winnen in zowel een professionele als een recreatieve context.

In de wereld van professionele en vrijtijdsquads is de Yamaha Kodiak een echte referentie. Zeker in de bosbouw en de landbouw is deze compacte en krachtige quad erg populair, maar ook in avontuurlijke trektochten kan de Kodiak zeker zijn mannetje staan.

Liefhebbers kijken al uit naar 2020 wanneer de Kodiak 450 belangrijke updates zal krijgen. Zo zal het trekvermogen stijgen tot 1.134 kg en is een nieuwe 25% krachtigere Warn VRx25 lier beschikbaar, waarmee de quad nog meer taken aankan. Voor de aandrijving zorgt de krachtige en soepele EFI 421cm3 viertaktmotor gekoppeld aan de Ultramatic-automaat die zeer zacht en gewillig functioneert. Verder kan de voorbrug eenvoudig met een druk op de knop worden ontkoppeld om over te schakelen van 4x4 naar 2x4 en omgekeerd.

De Kodiak 450 kan 120 kg aan lasten dragen en 600 kg voorttrekken, wat hem een ideaal werkpaard maakt, ook in de moeilijkste omstandigheden en dat in alle comfort. De nieuwe Kodiak 450 staat vanaf oktober bij de Yamaha-verdeler.(Belga)