Steeds meer pendelaars die tot nu toe met de auto van en naar hun werk reden, schakelen over op een scooter met drie wielen.

De gebruikers waarderen vooral de extra veiligheid en de stabiliteit van dit type driewielers. Bovendien zijn er heel wat modellen waarmee men met een conventioneel rijbewijs B (voor de auto) mag rijden. Yamaha heeft deze tendens in de gaten en lanceert op het internationale autosalon van Tokyo deze week een tweede scootermodel met drie wielen. Het gaat om de Tricity 300 die wordt aangedreven door een 300 cc grote ééncilinder viertakt benzinemotor. De markt van dit type scooters is erg klein, één van de voornaamste concurrenten is de Piaggio MP3.(Belga)