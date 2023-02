X5 M en X6 M krijgen hybride zetje

In het zog van de facelift van de X5 en X6 onthulde BMW nu ook de M Competition-versies, die krachtiger en efficiënter worden dankzij een mild hybride ondersteuning.

Ook de BMW X5 M en X6 M Competition zijn in een nieuw jasje gestoken en kregen een technische update om vinniger en efficiënter te werken. Daarvoor krijgt de 4,4-liter V8-biturbo voortaan de bijstand van een 48V hybride systeem met een 12 pk sterke elektromotor die in de 8-versnellingsbak is geïnstalleerd. Dat levert een totaalvermogen van 617 pk en een koppelwaarde van 750 Nm op.

De BMW X5 M Competition.

Sneller en schoner

Tegelijk werd ook het oliesysteem herzien en zijn verbeterde turbo’s, nieuwe katalysatoren, een versterkte krukas, een geoptimaliseerde luchtinlaat en een aangepast uitlaatsysteem geïnstalleerd voor meer efficiëntie, om zo niet alleen de prestaties te verbeteren, maar ook de uitstoot verder te beperken.

Deze ingrepen zorgen bij de potente crossovers uiteraard voor indrukwekkende prestaties. De spurt van 0 naar 100 km/u lukt in slechts 3,9 seconden, terwijl de topsnelheid uit veiligheidsoverwegingen op 250 km/u werd beperkt, al kan die met het optionele M Drivers Package nog altijd oplopen tot 290 km/u. De X5 M en X6 M Competition zijn standaard uitgerust met een actief M-differentieel dat in de sportstand ook driften toelaat.