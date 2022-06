Wordt Peugeot vaandeldrager van Frans-Italiaanse fusiegroep Stellantis?

De fusie van PSA (Peugeot-Citroën-Opel) en FCA (Fiat-Chrysler) in 2021 maakte van Stellantis de tweede sterkste autogroep van Europa. Die telt dertien volume- en nichemerken waarvan niet zeker is dat alle zullen overleven. Vaandeldrager van de autogroep in Europa wordt Peugeot.

Ter herinnering: in de jaren zeventig bracht de opmars van de Japanse merken op de Europese én Afrikaanse markten vooral de Franse autoconstructeurs zware schade toe. Met relatief goedkope maar goed uitgeruste en bedrijfszekere modellen slaagden Toyota & Co erin de harten te veroveren van mensen die aan hun eerste auto toe waren en nog geen relationele band hadden met de gagarist in hun dorp die toevallig ook een merkverdeler was. Tot dan waren Citroën, Peugeot en Renault in Europa toonaangevend, Alfa Romeo en Fiat schoten tekort qua comfort en betrouwbaarheid. Opel en Volkswagen boden wel krachtig weerwerk maar kregen, wegens te Duits, moeilijk voet aan de grond in Zuid-Europa.

Franse merken waren ziende blind

Op de Parijse hoofdzetels van Citroën, Peugeot en Renault was men zich ogenschijnlijk niet bewust van het dreigende gevaar uit het Oosten, alle aandacht ging uit naar de (prestige)strijd om het leiderschap in eigen land. Die werd op het scherp van de snee uitgevochten en sloot bij voorbaat elke vorm van samenhorigheid of solidariteit uit. Goedbedoelde pogingen om te saneren, stuitten bovendien op een krachtig non van de vakbonden. Die organiseerden de ene staking na de andere en ondermijnden op een vakkundige wijze de rendabiliteit maar ook de concurrentiekracht van de Franse merken.

Citroën ging als eerste voor de bijl en werd in 1974 overgenomen door Peugeot, wat leidde tot de creatie van Groupe PSA (Peugeot-Citroën). Renault overleefde de moeilijke jaren dankzij de steun van de Franse staat, de grootste aandeelhouder van het merk.

Na enkele desastreuse jaren stevende PSA regelrecht af op een faillissement maar door een ultieme reddingsoperatie van diezelfde Franse staat én de Chinese autoconstructeur Dongfeng ontsnapte de Franse autogroep begin 2014 aan een roemloze ondergang.

De designers van Peugeot hebben met de 408 een stylistisch kunstwerk afgeleverd

Redder in nood Carlos Tavares

De nieuwe eigenaars haalden Carlos Tavares aan boord. De ‘redder in nood’ had in de zomer van 2013 in een spraakmakend kranteninterview zijn ongenoegen geuit over zijn toenmalige baas bij Renault, Carlos Ghosn. Die toonde zich not amused over de démarche van zijn rechterhand en zette hem met klikken en klakken aan de deur.

Een geluk bij een ongeluk want daardoor zat Tavares zonder werk toen Groupe PSA kwam aanbellen. De Portugese manager die bij Renault bewezen had efficiënt en doortastend te werk te gaan, vroeg en kreeg carte blanche van de raad van bestuur om grote schoonmaak te houden. En zo gebeurde ook. Als eerste daad kondigde hij een rigoureus besparingsplan af dat leidde tot de sloop van een reeks heilige huisjes binnen de Franse autogroep. Zo maakte hij komaf met de buitenissige privileges van de nazaten van Armand Peugeot.

Belangrijker nog: in geen tijd slaagde hij erin de portfolio van Peugeot en Citroën te saneren en te moderniseren en de neerwaartse spiraal om te buigen in een opwaartse.

Het geloof in eigen kunnen keerde terug bij de medewerkers. In die mate zelfs dat Groupe PSA met DS een nieuw luxemerk lanceerde, de zwaar verliesverlatende Europese GM-dochtermerken Opel en Vauxhall binnenhaalde en die binnen de kortste keren winstgevend maakte. Als kers op de taart realiseerde Groupe PSA een operationele winstmarge van 8,5 procent, wat uitzonderlijk is voor een samenraapsel van volumemerken.

Samen sterker

De consequente en succesvolle aanpak van Tavares was ook de Italiaanse ondernemersfamilie Agnelli opgevallen. Via de holding Exor was die hoofdaandeelhouder van FCA (FiatChryslerAutomobiles) maar de familie besefte dat de Italiaans-Amerikaanse groep te klein en te weinig innovatief was om op eigen kracht te kunnen overleven in de snel evoluerende autowereld. FCA was daarom op zoek naar een alliantiepartner en vond die in Groupe PSA.

Door de bundeling van de krachten ontstond in 2021 de fusiegroep Stellantis die dertien volume- en nichemerken telt en vooral in Europa en Amerika verankerd is. De groepsnaam Stellantis verwijst naar het Latijnse woord Stella dat staat voor ‘verlicht met de sterren’. Voorzitter werd Johan Elkann, de spreekbuis van de familie Agnelli, de operationele leiding van de nieuwe fusiegroep kwam in handen van Tavares.

Die laatste staat voor de moeilijke opgave uiteenlopende bedrijfsculturen onder één dak te brengen, alle neuzen in dezelfde richting te zetten én de technologische achterstand ongedaan te maken. Want die is er onmiskenbaar. De Stellantis-satellietmerken moeten ook voet aan de grond krijgen op de Aziatische groeimarkten. Zij realiseren nu nog driekwart van hun omzet in Europa dat op wereldvlak almaar meer aan belang inboet.

Tavares heeft daarom de druk op de satellietmerken opgevoerd en hen concrete targets en een stringent tijdsplan opgelegd. Wie de doelstellingen niet haalt, gaat onverbiddelijk voor de bijl. Ook dat is typisch Tavares.

Om de targets te kunnen halen, werken de merken in een razendsnel tempo aan nieuwe concepten en bereiden zij een groot modellenoffensief voor – op basis van gemeenschappelijke platforms voor alle merken. De beoogde synergieën moeten kostenbesparend werken en de operationele winstmarges van de diverse merken verhogen.

De i-cockpit van de 408 is overgenomen van de 308. (Peugeot)

Vaandeldrager Peugeot

Eén jaar na de fusie is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken of oordelen uit te spreken. Daarom beperken wij het tot enkele vaststellingen. De meeste topposities binnen de nieuwe constellatie zijn in handen gekomen van oudgedienden van Peugeot, vertrouwelingen van Tavares die hun kunde hebben bewezen. Daardoor is er op het niveau van de merken een groot personeelsverloop, niemand is zeker van zijn of haar stoel.

Terwijl de merken van Groupe PSA al langer samenwerken en over een technologische voorsprong beschikken tegenover de collega’s van FCA, zien we dat de transitie naar elektrische aandrijving bij Alfa, Fiat en Jeep meer tijd in beslag neemt en dat geldt ook voor de modellenwissel. Bij Opel, Citroën en Peugeot verloopt de omslag daarentegen opvallend vlot en volgen de nieuwe modellen elkaar in snel tempo op met de voorstelling van de nieuwe 408 als het meest in het oog springende voorbeeld.

De nieuwkomer die begin volgend jaar op de markt komt, staat op het platform van de Peugeot 308 en moet de leemte opvullen richting 508. De 408 is 4,69 meter lang en 1,85 meter breed en beschikt over een wielbasis van 2,79 meter wat hem een royale binnenruimte oplevert. De kofferinhoud van 536 liter is groter dan die van andere modellen in dit segment. Met een bodemvrijheid van 19 cm kan de 408 aanspraak maken op het etiket crossover.

De 408 oogt zeer dynamisch, de nieuwe grille met smalle LED-schijnwerpers is een meesterstuk inzake autodesign. De futuristisch ogende i-cockpit is een copy-paste van de 308, over zijn functionaliteit zijn de meningen zeer verdeeld, op zijn zachtst uitgedrukt. Ik heb nog geen Peugeot-rijder ontmoet die heeft gekozen voor het Franse merk omwille van de eigenzinnige i-cockpit, maar ik ken talloze mensen die géén Peugeot hebben gekocht omwille van de i-cockpit.

Zoals gezegd, de 408 is een maatje groter dan de 308. Zijn bestuurder en passagiers zitten ook een tik hoger en hebben daardoor een beter overzicht over het verkeer. Een hogere zit verhoogt bovendien het in- en uitstappen.

De 408 zal beschikbaar zijn in drie uitrustingsniveaus (Allure, Allure Pack en GT) en met een driecilinder benzinemotor van 130 pk en twee plug-in hybrides (180 en 225 pk) met een elektrisch rijbereik van 60 kilometer (WLTP). Voorwielaandrijving en 8-gangautomaat zijn standaard. Vierwielaandrijving is niet leverbaar, later volgen nog een mild hybride en full electric versie.

Over het rijgedrag en de prestaties van de nieuwkomer berichten we op een latere datum, na een eerste rijtest. Recente ervaringen met de meest recente Peugeot-modellen hebben een overtuigende indruk nagelaten, de nieuwe generatie Peugeot-modellen rijdt comfortabel, veilig én dynamisch. Voeg daar een uitdagend design aan toe, en het mag gezegd dat Peugeot hét uithangbord aan het worden is van Stellantis.