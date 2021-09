MG ontwikkelt zijn gamma tegen een onwaarschijnlijk tempo. Dat komt omdat de Chinese groep SAIC achter deze klinkende merknaam zit en op de Chinese thuismarkt is dit een bijzonder belangrijke speler. SAIC toont nu een sportieve conceptversie van een eerder minimalistisch voertuig.

Opvallend is dat de voorwielen van deze vierwieler verder uit elkaar staan dan de achterwielen. Het koetswerk blijft langs de flanken open en biedt plaats aan twee inzittenden. Dit studiemodel heet R RYZR maar de modellen van SAIC of Roewe worden in Europa vooralsnog niet verkocht. Hoewel, de jongste MG Marvel R staat in China als Roewe Marvel R in de showroom en met dat in het achterhoofd, lijkt het al minder onwaarschijnlijk dat dit model (of op zijn minst de productierijpe afgeleide ervan) ooit naar Europa zal komen met een MG-embleem.

Diezelfde Marvel R zal eerstdaags in de Belgische toonzalen als MG debuteren en op korte termijn gaat de Anglo-Chinese constructeur nog een bijkomend elektrisch model aan zijn gamma toevoegen. Dat wordt dan na de ZS EV en de Marvel R, de MG5 Electric, de eerste elektrische auto met een klassiek break koetswerk.

Dat is interessant omdat de meeste concurrenten vooral trendy SUV-modellen met elektroaandrijving lanceren. Een stationwagon is omwille van de gunstiger aerodynamica en vooral de lagere bouw altijd zuiniger dan een SUV. Voor een elektrisch voertuig is dat een cruciaal element omdat men op deze manier het (elektrische) rijbereik kan vergroten zonder de auto te verzwaren door extra batterijcapaciteit te voorzien.

